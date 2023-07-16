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بعد موافقة المكتب التنفيذي للجان الأولمبية

النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية بالسعودية

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
النسخة الـ 16 من دورة الألعاب العربية بالسعودية
المواطن - واس

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رحب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، بالوفود العربية في النسخة المقبلة من دورة الألعاب العربية التي ستستضيفها المملكة عام 2027م.

الحفل الختامي للنسخة الـ 15

وقال سموه في كلمته خلال الحفل الختامي للدورة بنسختها الـ15: “بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – يسعدنا ويشرفنا أن نرحب بكم جميعاً في النسخة المقبلة بالمملكة العربية السعودية بإذن الله “.

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وقدم سمو وزير الرياضة خالص شكره وتقديره باسمه واسم جميع الرياضيين العرب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بقيادة فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، وللشعب الجزائري الأصيل، على حسن الاستضافة وكرم الرعاية، منوهاً في هذا الصدد بالنجاح الكبير الذي تحقق للنسخة الـ15 من الدورة وتقديم صورة مشرّفة للأبطال والمنتخبات العربية من خلال التنافس في تقديم مواهبهم، وصعود منصات التتويج، والتزين بالذهب، ملتزمين بقيم المنافسة، وروابط الأخوة التي تمتد عبر التاريخ، واصفاً سموه الدورة بأنها كانت أرضاً للمنافسة المشرّفة وميداناً للمواهب والمهارات، مثل فيها الرياضيون والرياضيات بلدانهم خير تمثيل، وأسهموا في نجاح هذه النسخة بشكلٍ مميز.

دعم قطاع الرياضة

وثمن سمو رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية للجنة المنظمة للدورة برئاسة معالي وزير الرياضة عبدالرحمن حماد، وللأمانة العامة بجامعة الدول العربية جهودهم ودعمهم المتواصل، مهنئاً كل الرياضيين والرياضيات الذين حققوا الفوز في منافساتهم، وكسبوا بجدارتهم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق، وللجميع خالص الأمنيات ومزيد من النجاح المستمر.

النسخة الـ 16 بالسعودية

وكان الحفل الذي أقيم السبت بملعب 5 يوليو في الجزائر العاصمة بحضور وزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حمـاد انطلق بدخول لاعبي الدول المشاركة بالإعلام، بعدها تم إنزال علم الدورة الذي تسلمه صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الوفد السعودي من سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، لاستضافة المملكة للنسخة السادسة عشرة للألعاب الرياضية العربية 2027، بعد موافقة المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، واختتم الحفل بالحفل الفني.

ميداليات المنتخب السعودي

وكانت المنتخبات السعودية قد أنهت مشاركتها في دورة الألعاب العربية الخامسة عشر في الجزائر، بتحقيق 47 ميدالية، بعد أن شاركت بـ 17 لعبة منها 14 أولمبية وثلاث بارالمبية، كاسرة الرقم السابق في دورة 2011 بالدوحة 45 ميدالية.

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