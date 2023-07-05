النصر سيوقع مع فوفانا لـ3 سنوات

اقتربت إدارة نادي النصر، من حسم صفقة نجم نادي لانس الفرنسي، الإيفواري سيكو فوفانا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فوفانا يوقع للنصر

وأشار حساب قناة الكأس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن النصر يوقع مع سيكو فوفانا لمدة 3 مواسم، ويتبقى التوقيع مع نادي لانس الفرنسي على العقد، ليعلن العالمي عن الصفقة.

وأكدت تقارير أن المدير التنفيذي في نادي النصر، أحمد الغامدي وصل العاصمة الفرنسية، اليوم الأربعاء، من أجل حسم صفقة فوفانا، ويتوقع أن يتم الإعلان عن التعاقد مع النجم الإيفواري خلال الساعات المقبلة.

ويلعب فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وخطف النجم الإيفواري الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مواجهة رسمية، ليُساهم في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

النصر يدعم صفوفه

وفي حالة التعاقد مع النجم الإيفواري، سيكون ثاني صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم نجم إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.