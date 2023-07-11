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خلال فترة الانتقالات الصيفية

النصر مهتم بضم نجم نابولي

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
النصر مهتم بضم نجم نابولي
المواطن - فريق التحرير

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يفكر نادي النصر في ضم أحد نجوم فريق نابولي الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

التقارير سلطت الضوء على اهتمام أصفر الرياض بضم اللاعب البرتغالي ماريو روي ظهير أيسر نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ويلعب روي صاحب الـ 32 عامًا مع نادي نابولي منذ عام 2018 قادمًا من فريق روما الإيطالي، كما سبق له اللعب في صفوف أندية بنفيكا البرتغالي وبارما الإيطالي وإمبولي الإيطالي.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب تعثر صفقة زياش والنصر

وقال الصحفي الأمريكي جيمس بينج: إن الأهلي يفكر في ضم زياش، في حال تعثرت صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى الراقي.

وفي وقت سابق، رد زياش بصورة غير متوقعة على الأنباء التي تحدثت عن فشل انضمامه إلى نادي النصر بسبب معاناته من إصابة مزمنة.

ماريو روي - نابولي - النصر

وكان أصفر الرياض فكّر في ضم زياش صاحب الـ 30 عامًا حيث خضع لفحوصات طبية كشفت عن معاناته من إصابة مزمنة في الركبة.

النجم المغربي نشر صورة لركبته عبر خاصية Story في حسابه في موقع “الإنستجرام” قائلًا: “مشاكل في الركبة حقًّا؟!”.

وكانت بعض التقارير كشفت عن تفاصيل عقد زياش مع النصر حيث تبلغ قيمة الصفقة 15 مليون يورو تم دفعها لتشيلسي، كما أن مدة العقد 3 مواسم للاعب المغربي وسيتقاضى في كل موسم 12 مليون يورو.

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