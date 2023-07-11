النصر مهتم بضم نجم نابولي

يفكر نادي النصر في ضم أحد نجوم فريق نابولي الإيطالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

التقارير سلطت الضوء على اهتمام أصفر الرياض بضم اللاعب البرتغالي ماريو روي ظهير أيسر نادي نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويلعب روي صاحب الـ 32 عامًا مع نادي نابولي منذ عام 2018 قادمًا من فريق روما الإيطالي، كما سبق له اللعب في صفوف أندية بنفيكا البرتغالي وبارما الإيطالي وإمبولي الإيطالي.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبب تعثر صفقة زياش والنصر

وقال الصحفي الأمريكي جيمس بينج: إن الأهلي يفكر في ضم زياش، في حال تعثرت صفقة انتقال الجزائري رياض محرز إلى الراقي.