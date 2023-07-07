النصر والأهلي يسعيان لضم جورجينيو

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يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صراعًا قويًا من ناديي النصر والأهلي، من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، الإيطالي جورجينيو.
وأشار المتخصص في سوق الانتقالات، خوسيه ديفيد بالاسيو، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن النصر والأهلي مهتمان بالحصول على خدمات النجم الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأضاف خوسيه ديفيد بالاسيو: “هناك اهتمام قوي من الأهلي لضم جورجينيو ليُرافق فيرمينو، فيما يحلم النصر بالتعاقد مع النجم الإيطالي، من أجل تشكيل ثنائية في خط الوسط مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “وفي ظل تبقي عام واحد في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، يحاول الجانرز استعادة جزء من الـ15 مليون يورو، التي دفعها حين تم التعاقد معه”.
وانضم جورجينيو صاحب الـ31 عامًا، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال قادمًا من صفوف تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وشارك النجم الإيطالي في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال بجميع البطولات، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، واكتفى بتقديم تمريرة حاسمة.