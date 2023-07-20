النصر يجتمع مع وكلاء ساديو ماني

تواصل الإدارة النصراوية محاولاتها للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي الدولي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اجتماع بين النصر ووكلاء ساديو ماني

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك”، أن ساديو ماني يجري محادثات حاليًا بشأن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وأشارت الصحيفة في تقرير، قبل قليل، إلى أن وكلاء النجم السنغالي، عقدوا اجتماعًا مع المدير الرياضي للنصر، الكرواتي جوران فوسيفيتش في فندق بالبرتغال بالأمس، لمناقشة العرض المقدم إليه.

ويتواجد ساديو ماني حاليًا في البرتغال، حيث يستعد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله مع العملاق البافاري.

وأكدت تقارير سابقة أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة لحسم صفقة ماني، حيث عرضت الإدارة عليه توقيع عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، على أن يحصل على راتب يُقدر بـ25 مليون يورو في الموسم.

وكان ساديو ماني قد إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

النصر يُدعم صفوفه

ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضمت نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ونجم لانس الفرنسي، سيكو فوفانا.