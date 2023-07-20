Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لحسم صفقة انتقاله هذا الصيف

النصر يجتمع مع وكلاء ساديو ماني

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٣ مساءً
النصر يجتمع مع وكلاء ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل الإدارة النصراوية محاولاتها للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، السنغالي الدولي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اجتماع بين النصر ووكلاء ساديو ماني

وأكدت صحيفة “ذا أثلتيك”، أن ساديو ماني يجري محادثات حاليًا بشأن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي الجديد من بوابة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

قد يهمّك أيضاً
إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر

إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر

أعضاء متوفَين دماغيًا تنقذ 11 مواطنًا ومواطنة

أعضاء متوفَين دماغيًا تنقذ 11 مواطنًا ومواطنة

ساديو ماني

وأشارت الصحيفة في تقرير، قبل قليل، إلى أن وكلاء النجم السنغالي، عقدوا اجتماعًا مع المدير الرياضي للنصر، الكرواتي جوران فوسيفيتش في فندق بالبرتغال بالأمس، لمناقشة العرض المقدم إليه.

ويتواجد ساديو ماني حاليًا في البرتغال، حيث يستعد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله مع العملاق البافاري.

ساديو ماني

وأكدت تقارير سابقة أن نادي النصر دخل في مفاوضات جادة لحسم صفقة ماني، حيث عرضت الإدارة عليه توقيع عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، على أن يحصل على راتب يُقدر بـ25 مليون يورو في الموسم.

وكان ساديو ماني قد إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

ساديو ماني
ماني

النصر يُدعم صفوفه

ونجحت إدارة النصر في التعاقد مع صفقتين عالميتين هذا الصيف، حيث ضمت نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، ونجم لانس الفرنسي، سيكو فوفانا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة