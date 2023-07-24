Icon

ترقب صفقة مالكوم قبل كأس الملك سلمان للأندية Icon وزارة الحج: تأكدوا من الخدمات قبل دفع تكاليف العمرة Icon سعود الطبية: بياض البيض لا يخفف آلام الحروق Icon النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال Icon أنشيلوتي يتحدى نجم ريال مدريد Icon 7 ملايين إجراء علاجي ووقائي في عيادات طب الأسنان Icon الاتحاد يعلن إصابة عبدالله الجدعاني بالصليبي Icon المرئي والمسموع: نراقب الأفلام قبل عرضها للتأكد من سلامة المحتوى Icon مباراة الأهلي وبيراميدز تُنهي سلسلة كولر المميزة Icon رسمياً.. تويتر يغير شعاره لـ X Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم

النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٠ مساءً
النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأمل إدارة نادي النصر في التعاقد مع صفقة جديدة، بدلًا من نجم باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديبالا، الذي قرر الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي.

النصر يحاول ضم تشوكويزي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر يواصل محاولاته لخطف صفقة نجم فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي في اللحظات الأخيرة من ميلان الإيطالي.

قد يهمّك أيضاً
هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي

هزيمة كروز أزول ضد إنتر ميامي في أول ظهور لميسي

الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

الأسهم السعودية تنهي آخر تعاملات الأسبوع باللون الأخضر

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أن تشوكويزي اتفق على الشروط الشخصية مع ميلان منذ أيام، ويتوقع أن يصل إيطاليا خلال 48 ساعة، إلا أن نادي النصر سيواصل محاولاته حتى النهاية.

نجم فياريال صامويل تشوكويزي - النصر
تشوكويزي – المصدر @FabrizioRomano

تعويض ضياع صفقة موسى ديابي

وجاءت محاولات النصر لضم تشوكويزي، لتعويض ضياع صفقة موسى ديابي في اللحظات الأخيرة، حيث كانت تُشير كافة التوقعات إلى انتقال النجم الفرنسي لصفوف العالمي في الموسم الجديد، قبل أن يتحول بشكل مفاجئ لأستون فيلا.

موسى ديبالا في أستون فيلا
ديبالا بعد التوقيع لأستون فيلا – المصدر @AVFCArabia

ودخل النصر وأستون فيلا في منافسة قوية للتعاقد مع موسى ديابي، وتؤكد التقارير أن النادي الإنجليزي حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، وذلك بعد نصيحة وكيل اللاعب الفرنسي الذي طالبه بالاستمرار في أوروبا.

وشارك موسى ديابي صاحب الـ24 عامًا، في 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات وصنع 9 أهداف.

موسى ديابي
ديابي – المصدر @RudyGaletti

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء والصمان الأعلى حرارة اليوم بـ 46...

السعودية اليوم
4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة
السعودية اليوم

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى...

السعودية اليوم
الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض وبايدن على علم
العالم

الخدمة السرية تحقق في كوكايين البيت الأبيض...

العالم
وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط هذا العام
العالم

وفاة 289 طفلًا مهاجرًا خلال عبورهم المتوسط...

العالم
أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات سدايا وكاوست حول الذكاء الاصطناعي
السعودية اليوم

أكثر من 140 طالبًا وطالبة ينضمون لمعسكرات...

السعودية اليوم
أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن
أخبار رئيسية

القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم...

أخبار رئيسية
ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم
آخر الاخبار

ريال مدريد يضم أردا جولر لـ6 مواسم

آخر الاخبار