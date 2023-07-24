النصر يحاول تعويض موسى ديابي بضم نجم فياريال

تأمل إدارة نادي النصر في التعاقد مع صفقة جديدة، بدلًا من نجم باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديبالا، الذي قرر الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي.

النصر يحاول ضم تشوكويزي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي النصر يواصل محاولاته لخطف صفقة نجم فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي في اللحظات الأخيرة من ميلان الإيطالي.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الاثنين، أن تشوكويزي اتفق على الشروط الشخصية مع ميلان منذ أيام، ويتوقع أن يصل إيطاليا خلال 48 ساعة، إلا أن نادي النصر سيواصل محاولاته حتى النهاية.

تعويض ضياع صفقة موسى ديابي

وجاءت محاولات النصر لضم تشوكويزي، لتعويض ضياع صفقة موسى ديابي في اللحظات الأخيرة، حيث كانت تُشير كافة التوقعات إلى انتقال النجم الفرنسي لصفوف العالمي في الموسم الجديد، قبل أن يتحول بشكل مفاجئ لأستون فيلا.

ودخل النصر وأستون فيلا في منافسة قوية للتعاقد مع موسى ديابي، وتؤكد التقارير أن النادي الإنجليزي حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، وذلك بعد نصيحة وكيل اللاعب الفرنسي الذي طالبه بالاستمرار في أوروبا.

وشارك موسى ديابي صاحب الـ24 عامًا، في 33 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز، وساهم في تسجيل 18 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 9 مرات وصنع 9 أهداف.