اعتقال عريس تونسي ليلة زفافه 23 مليون مسافر عبر مطارات جدة عمر السومة لجماهير الأهلي: سأشتاق لكم قلق أممي من الذخائر العنقودية في أوكرانيا صلاة أول جمعة في العام الهجري الجديد بالمسجد النبوي أوباميانج ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي تحذير أممي من تفشي الجوع وموت الملايين الموت يغيب المغني الأمريكي الشهير توني بينيت النصر يحسم صفقة أليكس تيليس رامي صبري وروبي في حفلة طربية بجدة 28 يوليو
كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: “أصفر الرياض حسم صفقة اللاعب البرازيلي، قام بالفحوصات الطبية ونجح في تجاوزها في البرتغال، اللاعب سيُعلن عنه كصفقة جديدة في الساعات القليلة المقبلة”.
وكان النصر نجح في ضم صفقتين حتى الآن وهما الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.
ويرغب النصر في التخلص من اللاعب الإيفواري جيسلان كونان وقيد تيليس بدلًا منه.