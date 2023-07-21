النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر حسم صفقة التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة جديدة لـ النصر

وقال الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: “أصفر الرياض حسم صفقة اللاعب البرازيلي، قام بالفحوصات الطبية ونجح في تجاوزها في البرتغال، اللاعب سيُعلن عنه كصفقة جديدة في الساعات القليلة المقبلة”.

وكان النصر نجح في ضم صفقتين حتى الآن وهما الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا.

ويرغب النصر في التخلص من اللاعب الإيفواري جيسلان كونان وقيد تيليس بدلًا منه.