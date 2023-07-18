النصر يحسم صفقة سيكو فوفانا

كشفت تقارير إعلامية أن نادي النصر نجح في حسم صفقة اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لاعب نادي لانس الفرنسي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن الصفقة تمت وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية في البرتغال.

وأشار إلى أن نادي لانس سيحصل على مبلغ مالي يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النصر كان نجح فقط في حسم صفقة الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من نادي إنتر ميلان الإيطالي.