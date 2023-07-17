النصر يحسم صفقة فوفانا قريبًا

اقتربت إدارة نادي النصر، من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي، الإيفواري سيكو فوفانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

فوفانا في طريقه للنصر

وأكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن النصر يقترب من حسم صفقة سيكو فوفانا بشكل رسمي، حيث يتم الآن الانتهاء من كافة التفاصيل الأخيرة، قبل توقيع العقود.

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، إلى أن اللاعب الإيفواري وافق بالفعل على عرض النصر، وسيلعب قريبًا مع كريستيانو رونالدو، مارسيلو بروزوفيتش وأندرسون تاليسكا.

وأكدت تقارير خلال الفترة السابقة، أن نادي النصر توصل لاتفاق مع سيكو فوفانا صاحب الـ28 عامًا؛ للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، ويتبقى الاتفاق مع إدارة لانس الفرنسي.

التألق مع لانس

ويلعب فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وخطف النجم الإيفواري الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مواجهة رسمية، ليُساهم في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.