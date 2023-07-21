المنتخب السعودي يحتل المركز الـ 54 عالميًّا النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا الرئيس الروسي يطلق أول شحنة من خط إنتاج أركتيك للغاز الطبيعي بركان نشط تحت الماء ومغطى بآلاف من البيض العملاق بكندا الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس الجزائري رياض محرز يخضع للفحص الطبي ويقترب من الأهلي انفجار غامض يخلف 41 مصابًا في جوهانسبرغ كلب ضال يعثر على رضيعة داخل كيس قمامة وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة رامون دياز يتولى تدريب فاسكو دي جاما
خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وديًّا أمام نادي بنفيكا برباعية لهدف وذلك في ختام لقاءاته الودية في معسكره والذي أُقيم في البرتغال.
وكان بنفيكا سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة الـ 22 ثم عزز الفريق البرتغالي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ 40 عبر اللاعب جونشالو راموس.
ثم قلص اللاعب خالد الغنام الفارق لـ العالمي محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 43.
وفي الشوط الثاني، سجل بنفيكا الهدف الرابع عبر اللاعب أندرياس شيلدرب في الدقيقة الـ 68.
النصر يخسر ودية بنفيكا (4-1)
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#النصر_بنفيكا | #SSC pic.twitter.com/eyBwKtjj59
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 20, 2023