النصر يختتم معسكره في البرتغال بالخسارة برباعية أمام بنفيكا

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وديًّا أمام نادي بنفيكا برباعية لهدف وذلك في ختام لقاءاته الودية في معسكره والذي أُقيم في البرتغال.

وكان بنفيكا سجل الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا في الدقيقة الـ 22 ثم عزز الفريق البرتغالي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ 31 والـ 40 عبر اللاعب جونشالو راموس.

ثم قلص اللاعب خالد الغنام الفارق لـ العالمي محرزًا الهدف الوحيد في الدقيقة الـ 43.

وفي الشوط الثاني، سجل بنفيكا الهدف الرابع عبر اللاعب أندرياس شيلدرب في الدقيقة الـ 68.