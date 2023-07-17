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وسط منافسة قوية من أستون فيلا

النصر يرفع عرضه لضم موسى ديابي

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
النصر يرفع عرضه لضم موسى ديابي
المواطن - فريق التحرير

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تُصر إدارة نادي النصر على التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن، الفرنسي موسى ديابي، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي المقبل.

النصر يُقدم عرضًا جديدًا

وأكدت صحيفة “بيلد” الألمانية، اليوم الاثنين، أن ناديي النصر وأستون فيلا الإنجليزي، تقدما بعرض جديد لإدارة باير ليفركوزن؛ وصلت قيمته إلى 50 مليون يورو، من أجل ضم موسى ديابي.

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موسى ديابي
ديابي – المصدر bild

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن النصر وأستون فيلا ليسا الوحيدين اللذين يرغبان في ضم ديابي هذا الصيف، حيث إن غلطة سراي التركي يسعى للتعاقد معه، ولكن العرض الذي تقدم به أقل من 3 ملايين يورو، بجانب وجود عرض إيطالي.

وأوضحت تقارير أن النصر وأستون فيلا تقدموا بعرض تبلغ قيمته 38 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كمكافآت في نهاية الأسبوع الماضي ولكن باير ليفركوزن يرغب في بيع موسى ديابي مقابل 60 مليون يورو.

 

موسى ديابي
ديابي

تألق موسى ديابي

ويُعد ديابي من ناشئي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وتوج معه بلقبي الدوري الفرنسي لكرة القدم وكأس السوبر الفرنسي، إلا أن عدد مشاركاته كان قليلًا.

وانضم موسى ديابي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن الألماني في صيف عام 2019، وشارك معه في 172 مباراة، ونجح في تسجيل 49 هدفًا، كما قدم 48 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك ديابي صاحب الـ24 عامًا في 10 مباريات مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، وتوج معه بلقب دوري الأمم الأوروبية.

موسى ديابي
ديابي

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