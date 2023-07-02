Icon

حجوزات الروضة الشريفة حسب الطاقة التشغيلية عبر موقع نسك Icon 30 مليون يورو قد تُقرب بوفون من دوري روشن Icon العظية والحناء موضة تنفرد بها نساء جازان في الأعياد Icon إنجازات ميسي تُقربه من جائزة الكرة الذهبية 2023 Icon شؤون الحرمين تواصل توزيع المظلات الشمسية على الحجاج Icon تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم الخدمات للحجاج عبر 4 مسارات Icon إتلاف 15 طنًا من الملابس الجاهزة و400 كجم من المواد الغذائية بجدة Icon أرقام الهلال مع خورخي خيسوس في ولايته الأولى Icon الوسط الرياضي ينعى طلال بن منصور رئيس الاتحاد الأسبق Icon النصر يستهدف ضم دي خيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه هذا الصيف

النصر يستهدف ضم دي خيا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
النصر يستهدف ضم دي خيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يسعى نادي النصر، للتعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني دافيد دي خيا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفاوض دي خيا

وانتهى عقد دي خيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في شهر يونيو الماضي، ولازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ

إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ

الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات

الحجاج بالقرب من مسجد نمرة في مشعر عرفات

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “يسعى النصر للحصول على توقيع دي خيا مجانًا، وسيحصل على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

دي خيا ورونالدو
الحارس الإسباني ورونالدو – المصدر thesun

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها: “رغبة الحارس الإسباني حتى الآن ما تزال البقاء في صفوف مانشستر يونايتد، إذا تم التوصل إلى حل وسط حول الشروط الشخصية للعقد الجديد”.

وكان نادي مانشستر يونايتد قرر تخفيض راتب دي خيا في العقد الجديد، بجانب تحديد جزء من الأجر بناء على عدد المشاركات في الموسم المقبل، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن، كما تسعى الإدارة لضم حارس آخر حتى في حالة تمديد عقده.

دافيد دي خيا
الحارس الإسباني – المصدر eurosport

النصر يبحث عن بديل لأوسبينا

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع حارس آخر، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

أوسبينا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة