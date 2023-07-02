النصر يستهدف ضم دي خيا

يسعى نادي النصر، للتعاقد مع حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني دافيد دي خيا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يفاوض دي خيا

وانتهى عقد دي خيا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، في شهر يونيو الماضي، ولازالت المفاوضات مستمرة بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية: “يسعى النصر للحصول على توقيع دي خيا مجانًا، وسيحصل على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، للعب بجانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية في تقريرها: “رغبة الحارس الإسباني حتى الآن ما تزال البقاء في صفوف مانشستر يونايتد، إذا تم التوصل إلى حل وسط حول الشروط الشخصية للعقد الجديد”.

وكان نادي مانشستر يونايتد قرر تخفيض راتب دي خيا في العقد الجديد، بجانب تحديد جزء من الأجر بناء على عدد المشاركات في الموسم المقبل، إلا أنه لم يحسم موقفه حتى الآن، كما تسعى الإدارة لضم حارس آخر حتى في حالة تمديد عقده.

النصر يبحث عن بديل لأوسبينا

وأكدت تقارير خلال اليومين الماضيين أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع حارس آخر، نظرًا لرغبة الإدارة في فسخ التعاقد مع حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.