النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة

تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لضم مزيد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتُزاحم ميلان الإيطالي على ضم لاعب عالمي.

النصر يسعى لضم تشوكويزي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن نادي النصر انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع نجم فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي.

وأشار رودي جاليتي، إلى أنه على الرغم من أن صفقة انتقال تشوكويزي إلى صفوف ميلان الإيطالي أوشكت على الانتهاء، إلا أن هناك بعض التفاصيل النهائية التي سيتم مناقشتها.

ولفت إلى أن نادي النصر يقوم بإعداد عرض ضخم، من أجل إرساله إلى فياريال الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة، في محاولة لحسم الصفقة؛ وخطف تشوكويزي من ميلان الذي أرسل عرضه بالفعل.

وأوضحت تقارير بالأمس، أن ميلان يقترب من ضم تشوكويزي، حيث اتفق مع إدارة فياريال على دفع 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وسط توقعات باقترابه من حسم الصفقة بشكل رسمي.

العالمي يُدعم صفوفه

وقام نادي النصر بالتعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، ونجم لانس، الفرنسي سيكو فوفانا، ويأمل في التعاقد مع مزيد من اللاعبين، للتألق في الموسم الرياضي الجديد.