Icon

الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس المصري Icon اتفاقية مع برافيج الهندية لإنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية بالسعودية Icon النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة Icon درجة الحرارة عند منتصف النهار أدنى من الـ4 عصرًا Icon التعاون الإسلامي تعلق صفة المبعوث الخاص للسويد لدى المنظمة Icon طيران ناس يحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 46% Icon 7 خطوات بسيطة للتقديم على دعم برنامج ريف Icon الاتفاق يستهدف ضم نجم وست هام Icon التعاون الإسلامي تدين حرق المصحف في الدنمارك Icon ماركو سيلفا يحسم موقفه من تدريب الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٤ مساءً
النصر يسعى لخطف صفقة ميلان المنتظرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لضم مزيد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتُزاحم ميلان الإيطالي على ضم لاعب عالمي.

النصر يسعى لضم تشوكويزي

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن نادي النصر انضم للأندية الراغبة في التعاقد مع نجم فياريال، النيجيري صامويل تشوكويزي.

قد يهمّك أيضاً
تراجع النفط 1.5% عند الإغلاق

تراجع النفط 1.5% عند الإغلاق

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب أفريقيا

الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس جنوب أفريقيا

نجم فياريال صامويل تشوكويزي
تشوكويزي – المصدر @RudyGaletti

وأشار رودي جاليتي، إلى أنه على الرغم من أن صفقة انتقال تشوكويزي إلى صفوف ميلان الإيطالي أوشكت على الانتهاء، إلا أن هناك بعض التفاصيل النهائية التي سيتم مناقشتها.

ولفت إلى أن نادي النصر يقوم بإعداد عرض ضخم، من أجل إرساله إلى فياريال الإسباني خلال الساعات القليلة القادمة، في محاولة لحسم الصفقة؛ وخطف تشوكويزي من ميلان الذي أرسل عرضه بالفعل.

نجم فياريال صامويل تشوكويزي
تشوكويزي مع فياريال

وأوضحت تقارير بالأمس، أن ميلان يقترب من ضم تشوكويزي، حيث اتفق مع إدارة فياريال على دفع 20 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وسط توقعات باقترابه من حسم الصفقة بشكل رسمي.

نجم فياريال صامويل تشوكويزي
تشوكويزي مع فياريال

العالمي يُدعم صفوفه

وقام نادي النصر بالتعاقد مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث نجح في التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش قادمًا من إنتر ميلان، ونجم لانس، الفرنسي سيكو فوفانا، ويأمل في التعاقد مع مزيد من اللاعبين، للتألق في الموسم الرياضي الجديد.

بروزوفيتش
بروزوفيتش – المصدر @AlNassrFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم