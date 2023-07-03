النصر يصل إلى البرتغال

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى البرتغال، لبدء المعسكر الخارجي؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

النصر في البرتغال

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من وصول البعثة إلى البرتغال عبر طائرة خاصة، لبدء المعسكر الإعدادي.

وضمت قائمة الفريق الأول لكرة القدم التي غادرت إلى البرتغال 28 لاعبًا، فيما غاب حارس المرمى نواف العقيدي ومحمد مران عن مرافقة البعثة، بسبب ظروفهم الصحية، على أن ينضموا للمعسكر بعد التعافي.

وحصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيفواري جيسلان كونان على أيام إجازة إضافية، وذلك نظرًا لمشاركتهما مع منتخبي بلادهما خلال الفترة الماضية، على أن ينضما إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد ذلك.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم رحلة آسيوية في اليابان بعد نهاية استعداداته في البرتغال بداية من يوم 21 يوليو، وسيخوض أولى مبارياته الودية ضد باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 25، ثم يواجه إنتر ميلان، يوم 27.

العالمي يحسم صفقة بروزوفيتش

على الجانب الآخر، نجح نادي النصر في حسم أولى صفقاته الصيفية، وأعلن اليوم عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، حيث وقع على عقود ممتدة حتى عام 2026.