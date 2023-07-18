النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026

أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من نادي لانس الفرنسي حتى صيف 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا من توقيع فوفانا على عقود الانضمام لأصفر الرياض بحضور أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لـ النصر.

قيمة صفقة سيكو فوفانا

وبالأمس، قال الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن الصفقة تمت وأن اللاعب خضع للفحوصات الطبية في البرتغال مقر معسكر النصر.

وأشار إلى أن نادي لانس سيحصل على مبلغ مالي يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو.

وتُعد صفقة فوفانا ثاني صفقة لـ النصر في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، وذلك بعد ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكان نادي النصر خسر أمس أمام نادي سيلتا فيجو الإسباني وديًا بخماسية دون رد في ثالث مباراة ودية لأصفر الرياض في معسكره الإعدادي في البرتغال.