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قادمًا من لانس الفرنسي

النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
النصر يضم سيكو فوفانا حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا قادمًا من نادي لانس الفرنسي حتى صيف 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر صورًا من توقيع فوفانا على عقود الانضمام لأصفر الرياض بحضور أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لـ النصر.

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قيمة صفقة سيكو فوفانا 

وبالأمس، قال الإعلامي الرياضي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر”: إن الصفقة تمت وأن اللاعب خضع للفحوصات الطبية في البرتغال مقر معسكر النصر.

وأشار إلى أن نادي لانس سيحصل على مبلغ مالي يتراوح من 25 إلى 30 مليون يورو.

سيكو فوفانا

وتُعد صفقة فوفانا ثاني صفقة لـ النصر في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، وذلك بعد ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وكان نادي النصر خسر أمس أمام نادي سيلتا فيجو الإسباني وديًا بخماسية دون رد في ثالث مباراة ودية لأصفر الرياض في معسكره الإعدادي في البرتغال.

سيكو فوفانا

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