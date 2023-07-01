النصر يعلن رحيل ألفارو جونزاليس

أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ألفارو جونزاليس يُغادر النصر

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعبه الإسباني، ووجه له الشكر على ما قدمه مع الفريق، وعلق قائلًا: “ألفارو جونزاليس.. شكرًا لك، أمنياتنا لك بالتوفيق”.

وكان نادي النصر قد تعاقد مع ألفارو جونزاليس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد ممتد لمدة عام واحد، مع إمكانية التمديد لموسم رياضي إضافي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

النصر يُدعم صفوفه

وجاء رحيل ألفارو جونزاليس عن صفوف نادي النصر هذا الصيف، نظرًا لرغبة الإدارة في تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية، حيث دخلت في مفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي.

واقترب نادي النصر من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، المغربي حكيم زياش، حيث تُشير التقارير إلى الاتفاق معه على توقيع عقد حتى عام 2026، كما أنهى اتفاقه مع إنتر ميلان لضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

العالمي يستعد للموسم الجديد

ومن المقرر أن يقوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بجولة آسيوية في اليابان خلال الفترة من 21 وحتى 19 يوليو، وسيلعب ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي يومي 25 و27.