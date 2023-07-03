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قادمًا من صفوف إنتر ميلان

النصر يعلن ضم بروزوفيتش رسميًا

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٠ مساءً
النصر يعلن ضم بروزوفيتش رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي النصر، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لتدعيم صفوفه في الموسم الرياضي الجديد.

بروزوفيتش نصراوي

ونشر نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من توقيع بروزوفيتش، على عقود انضمامه إلى صفوف العالمي حتى عام 2026، بحضور الرئيس التنفيذي أحمد الغامدي.

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وكان يمتد تعاقد النجم الكرواتي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان حتى عام 2026، وتلقى عرضين للرحيل هذا الصيف، الأول من نادي النصر، والثاني من برشلونة، إلا أن العالمي نجح في حسم الصفقة.

بروزوفيتش نصراوي
اللاعب الكرواتي بعد توقيع العقود – المصدر @AlNassrFC

سبب تأخر حسم الصفقة

وتسببت التعديلات التي طرأت على التفاصيل المالية للصفقة في تأخرها، حيث اتفق نادي النصر في البداية على دفع 23 مليون يورو لإنتر ميلان، مع 20 مليون يورو كراتب سنوي للاعب الكرواتي، ثم طلب بروزوفيتش الحصول على 100 مليون يورو في 3 مواسم.

بروزوفيتش

وقرر نادي النصر بعد ذلك تخفيض سعر الشراء المتفق عليه مع إنتر ميلان إلى 13 مليون يورو، بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع النادي الإيطالي بـ18 مليون يورو فقط.

بروزوفيتش
اللاعب الكرواتي – المصدر gianlucadimarzio

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