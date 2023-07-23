النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني

اقترب نادي النصر من التعاقد رسميًا مع نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ساديو ماني يقترب من النصر

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ساديو ماني في طريقه للتوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا.

وأشار نيكولو شيرا، إلى أن مسؤولي نادي النصر جهزوا العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وتأمل الإدارة النصراوية في حسم صفقة ساديو ماني سريعًا، للالتحاق بجولة الفريق الأول لكرة القدم في اليابان، والمشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

معاناة مع بايرن ميونيخ

وكان ماني يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الموسم الرياضي المقبل، إلا أن إدارة النادي الألماني أصرت على رحيله، الأمر الذي دفعه لدخول في مفاوضات مع النصر.

وانتقل ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.