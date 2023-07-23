Icon

ضبط 78 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon بدء مهلة تثبيت القبول في جامعة الطائف Icon تغيير وجه السعودية في 6 سنوات فقط Icon إصابة ديالو تقلق جماهير مانشستر يونايتد Icon مصادرة 11 طنًا من الخضراوات في جدة Icon النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني Icon تحديد موعد إعلان نتائج وأسماء المرشحين لـ 11551 وظيفة تعليمية Icon تعليم الرياض: بدء التقديم على اختبار تحديد المستوى لعام 1445 Icon Kid’s Dome تجربة استثنائية للأطفال بـ موسم الجيمرز Icon 64 وظيفة شاغرة بـ الهيئة الملكية بالجبيل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
النصر يقترب من حسم صفقة ساديو ماني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقترب نادي النصر من التعاقد رسميًا مع نجم بايرن ميونيخ ومنتخب السنغال، ساديو ماني، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي الجديد.

ساديو ماني يقترب من النصر

وأكد الصحافي الإيطالي نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأحد، أن ساديو ماني في طريقه للتوقيع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رسميًا.

قد يهمّك أيضاً
المعهد التقني لخدمات الكهرباء يبدأ تدريب الدفعة الأولى

المعهد التقني لخدمات الكهرباء يبدأ تدريب الدفعة الأولى

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق

ساديو ماني
ماني – المصدر theathletic

وأشار نيكولو شيرا، إلى أن مسؤولي نادي النصر جهزوا العقد الخاص بالنجم السنغالي، حيث سينضم إلى صفوفه لمدة 3 سنوات حتى عام 2026، وسيحصل على 25 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد.

وتأمل الإدارة النصراوية في حسم صفقة ساديو ماني سريعًا، للالتحاق بجولة الفريق الأول لكرة القدم في اليابان، والمشاركة في مواجهتي باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي، استعدادًا للموسم الجديد.

ساديو ماني
ماني – المصدر @FabrizioRomano

معاناة مع بايرن ميونيخ

وكان ماني يرغب في الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ في الموسم الرياضي المقبل، إلا أن إدارة النادي الألماني أصرت على رحيله، الأمر الذي دفعه لدخول في مفاوضات مع النصر.

وانتقل ساديو ماني إلى صفوف بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2022، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، ما أثار الجدل بشأن مستقبله.

ساديو ماني
ماني

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم