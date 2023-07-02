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لتدعيم صفوفه بالميركاتو الصيفي

النصر يقترب من حسم صفقة فوفانا

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٦ مساءً
النصر يقترب من حسم صفقة فوفانا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمه بنجم نادي لانس الفرنسي، الإيفواري سيكو فوفانا.

النصر يفاوض فوفانا

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي النصر اقترب من حسم صفقة مارسيلو بروزوفيتش، ليبدأ التركيز على إنهاء إجراءات التعاقد مع سيكو فوفانا لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

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سيكو فوفانا
النجم الإيفواري

ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن المحادثات مع اللاعب متقدمة للغاية، وفي انتظار التفاصيل النهائية، مشددًا على أن وفد النصر متواجد الآن في فرنسا.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن مسؤولي نادي النصر سيجتمعون مع فوفانا، يوم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، بعد مناقشة كافة التفاصيل مع اللاعب.

سيكو فوفانا
تصميم للنجم الإيفواري بقميص النصر – المصدر @RudyGaletti

التألق مع لانس

ويلعب فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.

وخطف النجم الإيفواري الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مواجهة رسمية، ليُساهم في تأهل لانس الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا.

سيكو فوفانا
النجم الإيفواري – المصدر @FabrizioRomano

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