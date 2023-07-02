النصر يقترب من حسم صفقة فوفانا

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تواصل إدارة نادي النصر، محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمه بنجم نادي لانس الفرنسي، الإيفواري سيكو فوفانا.
وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن نادي النصر اقترب من حسم صفقة مارسيلو بروزوفيتش، ليبدأ التركيز على إنهاء إجراءات التعاقد مع سيكو فوفانا لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.
ولفت فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأحد، إلى أن المحادثات مع اللاعب متقدمة للغاية، وفي انتظار التفاصيل النهائية، مشددًا على أن وفد النصر متواجد الآن في فرنسا.
وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قد أكد أن مسؤولي نادي النصر سيجتمعون مع فوفانا، يوم الثلاثاء المقبل، ويتوقع أن يتم التوقيع رسميًا، بعد مناقشة كافة التفاصيل مع اللاعب.
ويلعب فوفانا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس منذ صيف عام 2020، وشارك معه في 112 مباراة رسمية في جميع البطولات، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.
وخطف النجم الإيفواري الأنظار خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث تمكن من هز الشباك 9 مرات وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 39 مواجهة رسمية، ليُساهم في تأهل لانس الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا.