النصر يقرر رحيل بيتي مارتينيز

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كشفت تقارير صحفية أن اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز سيرحل عن نادي النصر وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الإعلامي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في موقع ” إكس” : ” مارتينيز خارج حسابات النصر الموسم القادم، وذلك بعد وصول اتفاق كامل مع اللاعب لفسخ العقد”.
وقرر العالمي التخلص من الأرجنتيني مارتينيز بسبب كثرة إصاباته، حيث عانى من قطع كامل بالرباط المتصالب الأمامي للركبة اليسرى.
ويلعب مارتينيز في صفوف نادي النصر منذ عام 2020 قادمًا من صفوف نادي أتالانتا يونايتد الأمريكي.
جدير بالذكر أن جمهور نادي النصر كان طالب في الفترات السابقة، بضرورة بيع مارتينيز والتخلص منه لعدم إفادته للفريق في المباريات الحاسمة في الموسم الماضي، كما أنه غاب عن الكثير من المباريات للإصابة.