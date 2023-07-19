النصر ينسحب من صفقة أوتافيو

ابتعد النصر عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أوتافيو خارج حسابات النصر

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن إدارة نادي بورتو البرتغالي تلقت عرضًا آخر لأوتافيو من النصر، إلا أنها رفضته أيضًا.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، مساء يوم الأربعاء، إلى أن نادي النصر قرر الانسحاب من المفاوضات، ولن يتم تقديم أي عرض جديد، مؤكدًا إيقاف الصفقة.

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو تواصل مع أوتافيو، وتحدث معه بشأن مشروع النادي، لتتقدم الإدارة بعرض رسمي، إلا أن مسؤولي بورتو تسببوا في توقف الصفقة.

ويملك أوتافيو صاحب الـ28 عامًا مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 372 مباراة بقميص فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 47 مرة وصنع 90 هدفًا.

النصر يُدعم صفوفه

وكان نادي النصر قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع الفرنسي سيكو فوفانا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس، حيث وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى صيف عام 2026، في ثاني صفقات العالمي هذا الصيف بعد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان.