النصر ينسحب من صفقة ويلفريد زاها

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ابتعد النصر عن سباق الأندية التي ترغب في الحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتهى عقد ويلفريد زاها صاحب الـ30 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس الإنجليزي بنهاية الشهر الماضي، ويحق له التوقيع لأي ناد حاليًا، ما يسهل من عملية التفاوض معه.
ورد الصحافي بشبكة “فوت ميركاتو”، سانتي أونا على الأنباء المتداولة بشأن رفض زاها لعرض ضخم من العالمي، وقال عبر “تويتر”: “لم يعرض النصر أبدًا 20 مليون يورو، وانسحب من الصفقة، لأن اللاعب يطلب الكثير من المال”.
وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين النصر، لاتسيو الإيطالي وفنربخشة التركي، من أجل التعاقد مع ويلفريد زاها، بجانب رغبة كريستال بالاس لتجديد عقده لمدة 4 سنوات، إلا أن النجم الإيفواري لم يحسم وجهته حتى الآن.
وخاض ويلفرد زاها 28 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي كريستال بالاس خلال منافسات الموسم المنصرم، وساهم في تسجيل 10 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 7 مرات، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
وانضم زاها إلى كريستال بالاس في 2004، وخاض تجربة في مانشستر يونايتد عام 2013 لمدة موسمين، ولكنها لم تنجح ناجحة، ليعود إلى فريقه مجددًا، ولعب في صفوف كارديف سيتي عام 2014، ثم عاد مرة أخرى لناديه الأصلي.