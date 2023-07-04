النصر يُراقب حارس إنتر ميلان بعد ضم بروزوفيتش

يخطط نادي النصر للتعاقد مع الحارس الكاميروني أندري أونانا حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إنتر ميلان الإيطالي وذلك بعد ضم اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقالت شبكة Sky Sports إن النصر سيتنافس مع مانشستر يونايتد لنيل خدمات أونانا صاحب الـ 27 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة أن الحارس الكاميروني قد يرحب بمغادرة الإنتر على غرار ما فعله زميله بروزوفيتش.

ثاني صفقة من الإنتر بعد بروزوفيتش

ويرغب النصر في ضم الحارس الكاميروني وذلك مع اقتراب الحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا من الرحيل.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن اهتمام النصر بضم الحارس المغربي ياسين بونو حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني.

وقالت تقارير صحفية إسبانية: إن بونو سيكون بديلًا للحارس الكولومبي دايفيد أوسبينا، حيث يرغب النصر في فسخ العقد معه قبل بدء الموسم الجديد.

وقال الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه في “تويتر”: إن النصر بدأ مفاوضات فسخ العقد مع الحارس الكولومبي بسبب حاجته لعملية أخرى ستطول معها فترة غيابه.

إصابات طويلة للحارس الكولومبي

وكان الحارس الكولومبي تعرض للإصابة في مباراة النصر والشباب يوم 14 يناير الماضي في الجولة الـ13 من بطولة دوري روشن، حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب الحارس الكولومبي عن مباريات أصفر الرياض لمدة 8 أسابيع ما يعادل شهرين، حيث اتجه النادي العاصمي لضم الحارس الأرجنتيني آجوستين روسي في 24 يناير الماضي قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الرياضي الماضي.