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لتدعيم صفوفه هذا الصيف

النصر يُنافس نابولي على ضم كو إيتاكورا

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٢ مساءً
النصر يُنافس نابولي على ضم كو إيتاكورا
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر محاولاتها لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، ليرتبط اسمها بالكوري الجنوبي كو إيتاكورا.

النصر يفاوض كو إيتاكورا

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أن مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ، كو إيتاكورا تلقى عرضًا رسميًا للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الصيف.

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كو إيتاكورا
إيتاكورا

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مسؤولي نادي النصر سيعقدون اجتماعًا مع كو إيتاكورا الأسبوع المقبل، من أجل مناقشة العرض.

وشدد جاليتي على أن عرض النصر ليس الوحيد أمام إيتاكورا حاليًا، حيث إن نادي نابولي الإيطالي يرغب في التعاقد مع المدافع الكوري الجنوبي، مؤكدًا أن السباق مفتوح لحسم الصفقة.

كو إيتاكورا
إيتاكورا

مسيرة مميزة

وكان كو إيتاكورا صاحب الـ26 عامًا، قد بدأ مسيرته في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاوازاكي فرونتال، وتوج معه باللقب الدوري الياباني، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في عام 2019.

ولم يُشارك إيتاكورا مع مانشستر سيتي، وأُعير إلى جرونينجن الهولندي، وفاز معه بجائزة أفضل لاعب في الفريق بالموسم، قبل أن يتم إعارته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شالكه، وساهم في تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وانتقل إيتاكورا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في صيف عام 2022، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 5 ملايين يورو، ويمتد تعاقده معه حتى 2026.

كو إيتاكورا
إيتاكورا – المصدر @RudyGaletti

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