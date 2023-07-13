النصر يُنهي أزمة قيد اللاعبين خلال أيام

تعمل إدارة نادي النصر على حل أزمة قيد المنع من تسجيل أي لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يحل الأزمة

وكان المتحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أكد، اليوم الخميس، أن نادي النصر ممنوع حاليًا من تسجيل اللاعبين الجدد، بسبب الديون المستحقة، الأمر الذي أثار قلق الجماهير.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، قبل قليل، أن نادي النصر بعد تلقيه خطابًا رسميًا من الفيفا، يستعد لدفع لمستحقات المالية الخاصة بنادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وأضاف رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “من المتوقع أن يتم دفع مبلغ أقل من 500 ألف يورو خلال أسبوع، وبعد التحقق من الأمر، سيقوم فيفا بإلغاء عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين”.

تفاصيل الأزمة

وأوضحت تقارير أن “فيفا” طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم منع النصر من تسجيل أي لاعب محلي، لعدم دفع المستحقات المالية الخاصة بنادي ليستر سيتي الإنجليزي في صفقة سراء عقد النيجيري أحمد موسى.

ولم تُسدد إدارة العالمي مبلغ مليوني ريال، قيمة شرط إضافي وضعته إدارة نادي ليستر سيتي، بواقع 820 ألف ريال في حالة مشاركة أحمد موسى في أكثر من 40 مباراة، بجانب مليون ريال في حالة الحصول على المركز الأول أو الثاني بالدوري.

كما يوجد مبالغ أخرى عن كل مباراة إضافية يخوضها المهاجم النيجيري في البطولات الأخرى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليصبح العالمي ملزمًا بدفع المبالغ المالية سريعًا من أجل قيد الصفقات الجديدة.