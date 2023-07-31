النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية في أكثر من عام

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اتجهت أسعار النفط، اليوم الاثنين، لتسجيل أكبر مكاسبها الشهرية منذ أكثر من عام مدفوعة بتوقعات بأن تمدد السعودية الخفض الطوعي للإنتاج إلى سبتمبر وشح الإمدادات العالمية.
قال محللو بنك جولدمان ساكس، في مذكرة يوم 30 يوليو: “ارتفعت أسعار النفط 18% منذ منتصف الشهر الماضي، حيث أدى الارتفاع على الطلب وخفض المعروض السعودي إلى عودة العجز في الأسواق، وسط تخلي السوق عن حالة القلق بشأن النمو”.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا إلى 85.73 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98 سنتًا ليسجل 81.56 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.
ويقضي أجل عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم الاثنين. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطًا قد سجل 85.30 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتًا. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.
ومن المتوقع أن تمدد السعودية الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمعدل مليون برميل يوميًّا لمدة شهر آخر ليشمل سبتمبر/ أيلول.