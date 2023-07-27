Icon

التجارة: أكواب الفولاذ تضر بصحة الأطفال توقفوا عن استخدامها Icon النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon 5 فئات معرضة للإجهاد الحراري هذه الأيام Icon مفاجأة بشأن أسعار الذهب في 2024 Icon الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في السعودية Icon لحظة سقوط رافعة فوق رؤوس المارة بأحد الشوارع الأمريكية Icon رئيس الإمارات ينعى سعيد بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام 3 أيام Icon 30 معرضًا رقميًّا لشؤون الحرمين الشريفين هذا العام Icon تونس تسيطر على جميع الحرائق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
العالم
حصاد اليوم
في ظل تراجع مخزونات الخام الأمريكية

النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٦ صباحاً
النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية التعاملات، مع تقييم الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من تشديد السياسة النقدية، في ظل تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

قرار الفيدرالي الأمريكي

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي، زيادة معدلات الفائدة إلى نطاق 5.25% و5.50%، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا.

قد يهمّك أيضاً
10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته

10 دلائل تستوجب تغيير الموظف لوظيفته

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

الأسهم السعودية تغلق مرتفعة

وأدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة إلى تنامي مخاوف الركود والذي قد يؤثر على الطلب على الخام.

تراجع مخزونات النفط الأمريكي

وفي نفس السياق، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن تراجع مخزونات النفط بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 2.35 مليون برميل.

وساعد النفط الروسي الرخيص الصين على تسريع وتيرة تخزين الخام في يونيو، لتسجل أعلى معدل زيادة شهرية للمخزونات في ثلاث سنوات، وفقًا لحسابات نقلتها “رويترز”.

احتياطات النفط في الصين

وتشير الحسابات المستندة على بيانات رسمية، إلى أن الصين أضافت 2.1 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام إلى احتياطياتها التجارية أو الإستراتيجية، ارتفاعًا من 1.77 مليون برميل يوميًّا والتي أضيفت إلى المخزونات في مايو، وكانت الأكبر منذ يونيو 2020.

ولا تبلغ الصين عن مخزونات تجارية أو إستراتيجية، لذلك يحاول المحللون تقدير حجم التخزين عن طريق خصم كمية الخام المعالج من جميع الخام المتاح القادم من الواردات والإنتاج المحلي.

أسعار النفط

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.85% بما يعادل 72 سنتًا عند 82.92 دولار للبرميل، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 83.85 دولار.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1% تقريبًا أو 85 سنتًا، ليسجل 78.78 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 79.77 دولار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في الانتظار بعد التحلل من الإحرام
السعودية اليوم

الصحة لـ الحجاج: لا تقفوا طويلًا في...

السعودية اليوم
حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط
الرياضة

حقيقة رغبة يونايتد في ضم سفيان مرابط

الرياضة
اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان
حصاد اليوم

اكتشاف نجم غريب له وجهان مختلفان

حصاد اليوم
اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام
العالم

اكتشاف 22 مقبرة بالصين عمرها 1600 عام

العالم
توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية الأسبوع
السعودية اليوم

توقعات باستمرار تأثير ارتفاع الحرارة حتى نهاية...

السعودية اليوم
الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد النبوي
السعودية اليوم

الشؤون النسائية تكثف أعمالها لخدمة قاصدات المسجد...

السعودية اليوم
تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15
تكنولوجيا

تقنية جديدة للبطاريات في آيفون 15

تكنولوجيا
رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من الغد
السعودية اليوم

رياح البوارح تطرق أبواب السعودية بدءًا من...

السعودية اليوم