النفط يسجل أولى خسائره بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

تحولت أسعار النفط للانخفاض عند تسوية التعاملات، مع تقييم الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بالمزيد من تشديد السياسة النقدية، في ظل تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

قرار الفيدرالي الأمريكي

وقرر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي، زيادة معدلات الفائدة إلى نطاق 5.25% و5.50%، لتسجل أعلى مستوياتها خلال 22 عامًا.

وأدت الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة خلال الأشهر الأخيرة إلى تنامي مخاوف الركود والذي قد يؤثر على الطلب على الخام.

تراجع مخزونات النفط الأمريكي

وفي نفس السياق، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن تراجع مخزونات النفط بنحو 600 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وهو أقل من التوقعات بانخفاض 2.35 مليون برميل.

وساعد النفط الروسي الرخيص الصين على تسريع وتيرة تخزين الخام في يونيو، لتسجل أعلى معدل زيادة شهرية للمخزونات في ثلاث سنوات، وفقًا لحسابات نقلتها “رويترز”.

احتياطات النفط في الصين

وتشير الحسابات المستندة على بيانات رسمية، إلى أن الصين أضافت 2.1 مليون برميل يوميًّا من النفط الخام إلى احتياطياتها التجارية أو الإستراتيجية، ارتفاعًا من 1.77 مليون برميل يوميًّا والتي أضيفت إلى المخزونات في مايو، وكانت الأكبر منذ يونيو 2020.

ولا تبلغ الصين عن مخزونات تجارية أو إستراتيجية، لذلك يحاول المحللون تقدير حجم التخزين عن طريق خصم كمية الخام المعالج من جميع الخام المتاح القادم من الواردات والإنتاج المحلي.

أسعار النفط

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر سبتمبر بنسبة 0.85% بما يعادل 72 سنتًا عند 82.92 دولار للبرميل، بعد أن زادت في وقت سابق إلى 83.85 دولار.

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1% تقريبًا أو 85 سنتًا، ليسجل 78.78 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 79.77 دولار.