النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا

أثبتت أسعار النفط أن الرهان على نقص المعروض في سوق النفط، أصبح رهانًا خاسرًا خلال العام الجاري، بعدما ارتفع خام النفط فوق 80 دولارًا للبرميل في لندن الأسبوع الماضي على خلفية تعافي الطلب على الوقود في الصين وأماكن أخرى ليصل لمستويات قياسية جديدة.

تخفيضات إنتاج النفط

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا عالميًّا هذا الشهر بعد أن أبقت السعودية، أكبر مصدر للنفط، على سياسات الخفض الطوعي للنفط، مما رفع أسعار النفط في أول مؤشر على أن جهودها لدعم الأسعار العالمية لها تأثير كبير.

وفي الوقت ذاته، يُرجح أن تتسبب تخفيضات الإنتاج من قبل السعودية وحلفائها في “أوبك+” في استنزاف المخزونات العالمية سريعًا.

أسعار النفط تواصل الصعود

قالت توريل بوسوني، رئيسة أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، في مقابلة مع “تلفزيون “بلومبرغ”: “نتوقع نقصًا حادًّا في المعروض في السوق… ومع الارتفاع الموسمي في الطلب، نعتقد أن هناك احتمالًا بأن تواصل الأسعار الصعود خلال الربع الثالث”.

وبخلاف مكافأة التجار المراهنين على الصعود، من شأن ارتفاع الأسعار إعطاء دفعة لمنتجي الطاقة من تكساس إلى موسكو، لكنه سيهدد الاقتصاد العالمي، الذي استفاد مؤخرًا من تراجع تكاليف الوقود وانخفاض التضخم، وسيؤثر على مصائر القادة السياسيين- من محاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، إلى الحرب التي شنها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

نقطة تحول بأسواق النفط

لم يتضح بعد ما إذا كانت عودة خام برنت إلى مستوى 80 دولارًا للبرميل تمثل نقطة تحول تنذر بارتفاع كبير قادم في الأسعار. ولا تزال غيوم العاصفة الاقتصادية تلقي بظلالها على الأفق، بدءًا من المؤشرات الصينية الهزيلة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، كما تواصل براميل النفط الخام التدفق من إيران وروسيا. لكن على الأقل، يبدو أن الأسواق وجدت حدًّا أدنى لانخفاض سعر الخام. وقضى مراقبو النفط النصف الأول من العام في تقليص توقعات الأسعار، وتخلوا عن التنبؤات الأولية بعودة الخام إلى 100 دولار للبرميل في ظل النمو الاقتصادي الباهت، حتى رغم جهود السعودية لخفض الإنتاج. صيف ساخن جدًّا لأسواق النفط مع ذلك، يتمسك المحللون بوجهة نظر مفادها أن الأشهر الستة المقبلة ستقود لسوقٍ أقوى، وبدأت الصورة تتضح خلال الأسبوع الماضي مع صعود العقود الآجلة لخام برنت، الدرجة المعيارية الدولية الرئيسية، إلى أعلى مستوياتها منذ مايو. قال جورج ليون، نائب رئيس بارز لأبحاث سوق النفط في شركة الاستشارات “ريستاد إنرجي”: “هذه هي نقطة التحول التي كانت تتوقعها السوق… وتبدو كانطلاقة الصيف الساخن في سوق الخام”.