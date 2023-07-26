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النفيعي متحدثاً رسمياً لأمانة منطقة القصيم

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ مساءً
النفيعي متحدثاً رسمياً لأمانة منطقة القصيم
المواطن - فريق التحرير

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أصدر أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي قراراً بتكليف الأستاذ نايف بن عبدربه النفيعي متحدثاً رسمياً لأمانة المنطقة إضافة إلى عمله مديراً لإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي.

تعزيز مبدأ الشفافية

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية ، التي تقدمها الأمانة لخدمة المواطنين بالمنطقة والمقيمين فيها ، والاهتمام بتطوير كافة مرافقها.

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وعبر ” النفيعي ” عن بالغ شكره وامتنانه لسعادة أمين منطقة القصيم على هذه الثقة الكريمة وتعيينه بالعمل متحدثاً رسمياً للأمانة سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على تحقيق ما يكون فيه خدمة الوطن والمواطن والمقيم في كافة محافظات ومراكز المنطقة.

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