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لشعور الزبون بالخمول والكسل

النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
النوم بعد تناول المنسف بمطعم أردني
المواطن - فريق التحرير

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وفر أحد مطاعم العاصمة الأردنية عمان لزبائنه خدمة النوم ما بعد تناول طبق المنسف، وهي الأكلة الرئيسية في الأردن.

ووفر المطعم المتخصص بإعداد الوجبة الشهيرة في الأردن، خدمة النوم بعد تناول طبق المنسف في المطعم، وذلك بعد الخمول الذي ينتاب الزبون بعد تناوله للطبق الأول بالأردن.

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خدمة ما بعد الأكل

من جانبه قال عمر المبيضين نجل مالك المطعم لـ”العربية” إن حالة الكسل والخمول التي يعيشها الزبون بعد تناول المنسف، وتكرار دعابة وطرفة توفير أسرة للنوم ما بعد التهام الطبق، جعلتهم يفكرون جدياً بتطبيق الفكرة.

وعلى الفور، قام المطعم بتوفير أسرة للنوم داخل الصالات ليتمكن الزبون من أخذ قسطٍ من الراحة بعد تناول الطعام، حيث يتم الاهتمام بعناية ومتابعة نظافة الأسرة بعد مغادرة كل زبون.

المنسف الأردني

وبين أن المطعم يختص بإعداد المنسف البلدي، مضيفا أنه تم افتتاحه منذ 6 أشهر في العاصمة عمان لتقديم المنسف بطريقته الأصيلة للسياح والراغبين بتجربة منسف أردني بلدي أصيل، كون المنسف أصبح يعبر عن الهوية الأردنية.

ويعتبر المنسف عنواناً للكرم الأردني، والطبق الأشهر في المحافظات، ويقدم في الأفراح والأتراح، ويتميز باستخدام “لبن الجميد”، بالإضافة إلى الأرز ولحم الخراف.

 

 

 

 

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