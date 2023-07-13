وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة أم القرى أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16
أوضحت النيابة العامة أن المخدرات آفة خطيرة، تُهدِّد الأمن والمجتمع والصحة، موضحة تشديد العقوبات حال تعاطي المخدرات أو الوقوع تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تشدد العقوبات في تعاطي المخدرات إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله”.
واستندت النيابة العامة إلى البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.