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وفقا للمادة 41 من قانون مكافحة المخدرات

النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٠ مساءً
النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت النيابة العامة أن ‏المخدرات آفة خطيرة، تُهدِّد الأمن والمجتمع والصحة، موضحة تشديد العقوبات حال تعاطي المخدرات أو الوقوع تحت تأثيرها أثناء تأدية العمل.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تشدد العقوبات في تعاطي المخدرات إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله”.

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واستندت النيابة العامة إلى البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

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