النيران تحاصر المواطنين على الطرق السريعة في إيطاليا

أظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الحرائق التي اندلعت في غابات إيطاليا إلى طرق رئيسية في البلاد، مما تسبب في حالة من الهلع بين السكان.

النيران تحاصر الطرق في إيطاليا

وعلى طريق رئيسي في صقلية، أبدت امرأة خوفها من أن تطالها النيران خلال قيادتها سيارتها، فيما كانت الراكبة بجانبها توثق وصول الحرائق إلى جانبي الطريق في إيطاليا، وذلك بحسب فيديو، نشرته سكاي نيوز البريطانية ، عبر حسابها على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

ومع ارتفاع حصيلة القتلى من حرائق البحر الأبيض المتوسط، عُثر على مسنين محترقين حتى الموت في منزلهما في إيطاليا من بين 40 شخصًا على الأقل يُعرف أنهم لقوا حتفهم مع اندلاع حرائق الغابات في مساحات شاسعة من عدد من الدول على البحر الأبيض المتوسط، وتنشر دول من بينها إيطاليا واليونان والجزائر وتركيا آلاف رجال الإطفاء لمواجهة الحرائق المدمرة التي أججتها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

This dramatic video shows a wall of flames surrounding drivers on a motorway on Sicily's east coast. pic.twitter.com/I7X1KHgSXD — Sky News (@SkyNews) July 26, 2023

موجة حر قاتلة في صقلية

وأظهرت لقطات فيديو أخرى، رجال الإطفاء، يكافحون حرائق عدة امتد أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق لعدة ساعات.

وتمر صقلية بموجة حر شديدة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية، وذكرت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن السلطات عثرت على 5 قتلى، من جراء الحرائق.

At least five people have been found dead in Italy following violent storms in the north and wildfires in Sicily. The government is considering declaring a state of emergency in the hardest-hit regionshttps://t.co/5JRVjmA9jv pic.twitter.com/sWzTqYBRHV — AFP News Agency (@AFP) July 26, 2023

حوادث وسقوط قتلى

ومن بين القتلى، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت في رحلة تخييم مع شخص آخر، توفي أيضا بسبب العواصف التي ضربت شمال إيطاليا، بحسب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني.

وماتت المراهقة بعد أن سقطت شجرة على خيمتها خلال معسكر كشفي بالقرب من بريشيا، بعد رياح عاتية وأمطار غزيرة طوال، وتوفيت امرأة في منتصف العمر، الاثنين الماضي، بعد أن أصيبت من جراء سقوط شجرة في ليسوني، شمال ميلانو.

إعلان حالة الطوارئ

وعثر على جثتي مسنين متفحمتين في منزل التهمته النيران، فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً قرب باليرمو، كما أفادت وسائل الإعلام، مساء الثلاثاء.

وقال رئيس منطقة صقلية ريناتو شيفاني إنه يريد أن يطلب من الحكومة، إعلان حالة الطوارئ في هذه الجزيرة المتوسطية.