النيران تحاصر المواطنين على الطرق السريعة في إيطاليا

أظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الحرائق التي اندلعت في غابات إيطاليا إلى طرق رئيسية في البلاد، مما تسبب في حالة من الهلع بين السكان.

وعلى طريق رئيسي في صقلية، أبدت امرأة خوفها من أن تطالها النيران خلال قيادتها سيارتها، فيما كانت الراكبة بجانبها توثق وصول الحرائق إلى جانبي الطريق في إيطاليا، وذلك بحسب فيديو، نشرته سكاي نيوز البريطانية ، عبر حسابها على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

ومع ارتفاع حصيلة القتلى من حرائق البحر الأبيض المتوسط، عُثر على مسنين محترقين حتى الموت في منزلهما في إيطاليا من بين 40 شخصًا على الأقل يُعرف أنهم لقوا حتفهم مع اندلاع حرائق الغابات في مساحات شاسعة من عدد من الدول على البحر الأبيض المتوسط، وتنشر دول من بينها إيطاليا واليونان والجزائر وتركيا آلاف رجال الإطفاء لمواجهة الحرائق المدمرة التي أججتها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

وأظهرت لقطات فيديو أخرى، رجال الإطفاء، يكافحون حرائق عدة امتد أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق لعدة ساعات.

وتمر صقلية بموجة حر شديدة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية، وذكرت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن السلطات عثرت على 5 قتلى، من جراء الحرائق.

