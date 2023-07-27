Icon

أبرز أرقام مالكوم قبل الانتقال للهلال Icon ارتفاع أسعار النفط بعد قرار الفيدرالي الأمريكي Icon الإطاحة بـ 5 أشخاص لترويجهم القات في جازان Icon إحباط تهريب 225 كيلو من القات بالدائر Icon جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا Icon لحظة تجمد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي Icon مسيرة موسى ديمبيلي تُحفز الاتفاقيين Icon ليبيا تعزي السعودية في استشهاد طاقم القوات الجوية Icon اعتماد حركة نقل مديري ووكلاء المدارس بالطائف Icon قتيل وعشرات المصابين بواقعة تسريب الكلور في مصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
موجة حر قاتلة أسقطت كثيرًا من الضحايا

النيران تحاصر المواطنين على الطرق السريعة في إيطاليا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
النيران تحاصر المواطنين على الطرق السريعة في إيطاليا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أظهرت مقاطع فيديو، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الحرائق التي اندلعت في غابات إيطاليا إلى طرق رئيسية في البلاد، مما تسبب في حالة من الهلع بين السكان.

النيران تحاصر الطرق في إيطاليا

وعلى طريق رئيسي في صقلية، أبدت امرأة خوفها من أن تطالها النيران خلال قيادتها سيارتها، فيما كانت الراكبة بجانبها توثق وصول الحرائق إلى جانبي الطريق في إيطاليا، وذلك بحسب فيديو، نشرته سكاي نيوز البريطانية ، عبر حسابها على شبكة “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
تعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات يعزز إجراءات العمل الوثائقي

تعديل الترتيبات التنظيمية لمراكز الوثائق والمحفوظات يعزز إجراءات العمل الوثائقي

يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك الشهري لجميع المشتركين

يوتيوب ترفع قيمة الاشتراك الشهري لجميع المشتركين

ومع ارتفاع حصيلة القتلى من حرائق البحر الأبيض المتوسط، عُثر على مسنين محترقين حتى الموت في منزلهما في إيطاليا من بين 40 شخصًا على الأقل يُعرف أنهم لقوا حتفهم مع اندلاع حرائق الغابات في مساحات شاسعة من عدد من الدول على البحر الأبيض المتوسط، وتنشر دول من بينها إيطاليا واليونان والجزائر وتركيا آلاف رجال الإطفاء لمواجهة الحرائق المدمرة التي أججتها درجات الحرارة المرتفعة والرياح العاتية.

موجة حر قاتلة في صقلية

وأظهرت لقطات فيديو أخرى، رجال الإطفاء، يكافحون حرائق عدة امتد أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق لعدة ساعات.

وتمر صقلية بموجة حر شديدة، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية،  وذكرت وكالة فرانس برس، الثلاثاء، أن السلطات عثرت على 5 قتلى، من جراء الحرائق.

حوادث وسقوط قتلى

ومن بين القتلى، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت في رحلة تخييم مع شخص آخر، توفي أيضا بسبب العواصف التي ضربت شمال إيطاليا، بحسب رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني.

وماتت المراهقة بعد أن سقطت شجرة على خيمتها خلال معسكر كشفي بالقرب من بريشيا، بعد رياح عاتية وأمطار غزيرة طوال، وتوفيت امرأة في منتصف العمر، الاثنين الماضي، بعد أن أصيبت من جراء سقوط شجرة في ليسوني، شمال ميلانو.

إعلان حالة الطوارئ

وعثر على جثتي مسنين متفحمتين في منزل التهمته النيران، فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً قرب باليرمو، كما أفادت وسائل الإعلام، مساء الثلاثاء.

وقال رئيس منطقة صقلية ريناتو شيفاني إنه يريد أن يطلب من الحكومة، إعلان حالة الطوارئ في هذه الجزيرة المتوسطية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم