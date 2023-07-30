الهلاليون غاضبون ويكشفون 6 أسباب وراء تراجع النتائج

أبدت جماهير نادي الهلال غضبها الشديد، وذلك بعد خسارة الأزرق مساء اليوم أمام نادي السد القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بنتيجة 3-2.

وحددت جماهير أزرق الرياض، 6 أسباب وراء تراجع نتائج الفريق وهي ” أولًا عجز إدارة فهد بن نافل عن البقاء في ملعب الملك فهد الدولي لإقامة مباريات الفريق عليه بدلًا من ملعب الملز، ثانيًا عدم ضم صفقات أجنبية جيدة للفريق، ثالثًا الفشل قانونيًا في قضية محمد كنو، رابعًا عدم التعاقد مع مدرب أجنبي جيد حيث لم تُبدِ فئات عريضة من جماهير الهلال رضاها حول التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس، خامسًا التأخر في إقالات المدربين الأجانب الذين تولوا مسؤولية الفريق مثل البرتغالي جارديم والأرجنتيني رامون دياز، سادسًا الفشل في استثمار أموال الرعايات وإحضار صفقات أجنبية قوية”.

الهلاليون يطلبون رحيل 6 لاعبين

وبعد مباراة أهلي طرابلس، كانت جماهير أزرق الرياض طالبت برحيل كل من ناصر الدوسري وعبدالله الحمدان وسالم الدوسري بسبب تواضع مستواهم الفني في المباراة.

وبعد مباراة السد كذلك، طالبت الجماهير بالتعاقد مع جناح أيسر وظهير أيسر وحارس مرمى بسبب أخطاء عبدالله المعيوف وضم مهاجم بجانب الاستغناء كذلك عن البرازيلي ميشايل والكوري الجنوبي جانج هيون سو والبيروفي أندري كاريلو.