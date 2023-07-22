الهلاليون يطالبون بالتعاقد مع نيمار

طالبت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل بالتحرك والتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت تقارير كشفت أن وكيل النجم البرازيلي أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال لأحد أندية دوري روشن في الموسم المقبل.

عرض الهلال لضم نيمار

وعلى الرغم من أن تقارير أخرى كشفت أن نجم باريس سان جيرمان لا يريد مغادرة بطل فرنسا، لكنه سيرحب بالانتقال لأحد أندية دوري روشن، في حال كان العرض مغريًا مما جعل جماهير الهلال تطالب بضمه، كما قالت شبكة CBS SPORT الأمريكية إن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو لضم نيمار الذي يلعب مع الفريق الفرنسي منذ عام 2017 قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني.

يذكر أن جماهير نادي الشباب أيضًا كانت طالبت بالتعاقد مع نيمار في فترة الانتقالات الصيفية.

وفي وقت سابق، كان الصحفي الإيطالي رودي جاليتي قال إن الهلال مهتم بضم الإيطالي ماركو فيراتي، نجم وسط باريس سان جيرمان، حيث سينتهي عقده مع سان جيرمان في عام 2026.