Icon

الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه Icon فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات Icon سبب قد يُقرب لوكاكو من الانتقال للهلال Icon خدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين من الثوابت السعودية Icon التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والاتحاد بالدوري المصري Icon الاتفاق يصل كرواتيا لبدء معسكره الإعدادي Icon خير السعودية ممتد إلى أقصى الأرض Icon مبابي: لن أكون راضيًا إلا بحصد دوري الأبطال Icon بدء سريان توطين عدد من المهن والأنشطة Icon وفاة أب ونجله إثر انفجار أسطوانة غاز بمحل فلافل بمصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الصيفية

الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٢ مساءً
الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه باهتمام ناديي الهلال والاتحاد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة قوية لضم تريزيجيه

وأشار موقع trtspor التركي، إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس طلب التعاقد مع تريزيجيه، إلا أن الطريق لن يكون سهلًا أمام الأزرق لحسم الصفقة، نظرًا لاهتمام الاتحاد بضمه.

قد يهمّك أيضاً
تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني

تفاصيل عرض الأهلي لـ ساديو ماني

إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا

إتلاف 1.5 طن أسماك وورقيات فاسدة في أحد أسواق وسط سكاكا

ولفت الموقع التركي، إلى أن لدى الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، لديه رغبة في الإبقاء على النجم المصري بالموسم الجديد.

تريزيجيه
النجم المصري

وشدد على أن إدارة نادي طرابزون سبور ستوافق بنسبة كبيرة على رحيل تريزيجيه هذ الصيف في حالة الحصول على عرض يتجاوز الـ10 ملايين يورو.

وأوضح الموقع التركي، أنه في حالة رحيل النجم المصري، ستعمل إدارة نادي طرابزون سبور على التعاقد مع لاعب لتعويضه؛ على أن يكون قادرًا على المشاركة في مركز الجناحين الأيمن والأيسر.

تريزيجيه
النجم المصري

التألق مع طرابزون سبور

وكان تريزيجيه صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد ممتد حتى عام 2026، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك النجم المصري في 41 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما قدم 10 تمريرات حاسمة.

تريزيجيه
النجم المصري

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات والعمل على استدامة الطاقة
السعودية اليوم

عبدالعزيز بن سلمان: مستمرون في معالجة التحديات...

السعودية اليوم
مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى القنصلية الأمريكية بجدة بسلاح ناري في يده
السعودية اليوم

مقتل شخص ترجل من سيارة قرب مبنى...

السعودية اليوم
ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة
العالم

ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل...

العالم
محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال
آخر الاخبار

محمد الشلهوب ينضم للجهاز الفني بالهلال

آخر الاخبار
بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني بالديكتاتور
العالم

بكين ترد على وصف بايدن نظيره الصيني...

العالم
لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج
السعودية اليوم

لفتة إنسانية لرجل أمن يسقي أحد الحجاج

السعودية اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح و15 وزيرًا
العالم

تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد نواف الأحمد...

العالم
السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة الحشود بانسيابية
السعودية اليوم

السديس: التناغم مع المنظومة الأمنية عزّز إدارة...

السعودية اليوم