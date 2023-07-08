الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه

يحظى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي، المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه باهتمام ناديي الهلال والاتحاد لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة قوية لضم تريزيجيه

وأشار موقع trtspor التركي، إلى أن المدير الفني الجديد لفريق الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس طلب التعاقد مع تريزيجيه، إلا أن الطريق لن يكون سهلًا أمام الأزرق لحسم الصفقة، نظرًا لاهتمام الاتحاد بضمه.

ولفت الموقع التركي، إلى أن لدى الجهاز الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور، لديه رغبة في الإبقاء على النجم المصري بالموسم الجديد.

وشدد على أن إدارة نادي طرابزون سبور ستوافق بنسبة كبيرة على رحيل تريزيجيه هذ الصيف في حالة الحصول على عرض يتجاوز الـ10 ملايين يورو.

وأوضح الموقع التركي، أنه في حالة رحيل النجم المصري، ستعمل إدارة نادي طرابزون سبور على التعاقد مع لاعب لتعويضه؛ على أن يكون قادرًا على المشاركة في مركز الجناحين الأيمن والأيسر.

التألق مع طرابزون سبور

وكان تريزيجيه صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعقد ممتد حتى عام 2026، قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك النجم المصري في 41 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي في جميع البطولات خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي، ونجح في تسجيل 13 هدفًا، كما قدم 10 تمريرات حاسمة.