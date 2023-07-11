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الهلال والنصر يتنافسان لضم عبدالرحمن العبود

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
الهلال والنصر يتنافسان لضم عبدالرحمن العبود
المواطن - فريق التحرير

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اقترب اللاعب عبدالرحمن العبود من الرحيل عن نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت تقارير ذكرت من قبل أن الهلال مهتم بالتعاقد مع العبود حيث يريد أزرق الرياض عقد صفقة تبادلية مع الاتحاد بضم العبود مقابل السماح لمحمد كنو بالرحيل إلى الاتحاد.

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عبدالرحمن العبود

وربما يدخل النصر في منافسة مع جاره الهلال لضم العبود حيث يحتاج النصر إلى ضم لاعب جناح بعد تراجع مستوى اللاعب عبدالرحمن غريب مع النصر في الموسم الماضي.

الاتحاد والشباب - عبدالرحمن العبود

وكشفت تقارير أن فريق عاصمي يراقب العبود بحسب “عكاظ” لكن لم يتم ذكر اسمه، لكن التوقعات تشير إلى الهلال والنصر كون كبيرَي الرياض يرغبان في ضم اللاعب لتدعيم مركز الجناح لديهما في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، كان قرر رحيل كل من حمدان الشمراني وعبدالعزيز البيشي والعبود خلال صيف العام الحالي.

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