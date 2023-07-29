Icon

الهلال يبحث عن بديل لصفقة ميتروفيتش Icon خلال أسبوع.. ضبط 13 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل Icon سانت ماكسيمين مودعًا نيوكاسل: سأكون أكبر مشجع للنادي Icon إشارة لا تخطئها عين عن المكانة التي تحتلها السعودية بلا منازع حالياً Icon ماركينيوس يحسم موقفه من عرض النصر Icon البايرن يعلن غياب ساديو ماني بسبب مفاوضات النصر Icon القبض على 5 أشخاص لترويجهم المخدرات وبحوزتهم أسلحة وذخيرة Icon إحباط تهريب 97 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان Icon فرانك كيسي يسعى للعب في دوري روشن Icon إشادة بأداء نادي الشباب ضد النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد

الهلال يبحث عن بديل لصفقة ميتروفيتش

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
الهلال يبحث عن بديل لصفقة ميتروفيتش
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الهلال، على البحث عن بدائل، في حالة تعثر التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يسعى لإيجاد بدائل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه على الرغم من محاولات ميتروفيتش مع إدارة نادي فولهام، والتوصل لاتفاق بشأن رحيله إلى الهلال، إلا أن هناك أمورًا لم تُحل بعد.

قد يهمّك أيضاً
الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

الغذاء والدواء ترصد 128 مخالفة في يونيو

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن المحادثات لازالت جارية حتى الآن لإنهاء الصفقة، ولكن بدأ نادي الهلال في البحث عن بدائل أخرى، ويُعد المغربي يوسف النصيري هو الخيار الأبرز.

يوسف النصيري
النصيري

ميتروفيتش متمسك بالرحيل

وكان ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر @RudyGaletti

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر، ولكنه لا يُشارك بالمباريات.

وكان ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ميتروفيتش
اللاعب الصربي – المصدر informer

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم للعام الجامعي 1445هـ
أخبار رئيسية

الجامعات والكليات التقنية بالرياض تعلن موعد التقديم...

أخبار رئيسية
ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا
الرياضة

ليونيل ميسي: سأعتزل اللعب الدولي قريبًا

الرياضة
استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان
السعودية اليوم

استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول...

السعودية اليوم
قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات
العالم

قائد الغواصة تيتان نصب فخًا لأصحاب المليارات

العالم
إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة والهرسك لمدة 3 أشهر
السعودية اليوم

إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول لـ البوسنة...

السعودية اليوم
معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج التدريبي لتشغيل مترو الرياض
السعودية اليوم

معهد سرب يستقبل طلبات التقديم على البرنامج...

السعودية اليوم
السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية
السعودية اليوم

السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم...

السعودية اليوم
أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي
العالم

أول قرار أممي ضد الذكاء الاصطناعي

العالم