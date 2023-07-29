الهلال يبحث عن بديل لصفقة ميتروفيتش

تعمل إدارة نادي الهلال، على البحث عن بدائل، في حالة تعثر التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال يسعى لإيجاد بدائل

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورت”، الإيطالي رودي جاليتي، أنه على الرغم من محاولات ميتروفيتش مع إدارة نادي فولهام، والتوصل لاتفاق بشأن رحيله إلى الهلال، إلا أن هناك أمورًا لم تُحل بعد.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم السبت، إلى أن المحادثات لازالت جارية حتى الآن لإنهاء الصفقة، ولكن بدأ نادي الهلال في البحث عن بدائل أخرى، ويُعد المغربي يوسف النصيري هو الخيار الأبرز.

ميتروفيتش متمسك بالرحيل

وكان ميتروفيتش قد توصل لاتفاق مع الهلال، على الانضمام إلى صفوفه لمدة 3 سنوات براتب يصل إلى 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وأشارت تقارير إلى أنه على استعداد للتنازل عن جزء من راتبه لفولهام؛ لإتمام الصفقة.

وتوترت العلاقة بين اللاعب الصربي وإدارة فولهام، بعد إصرارها على عدم رحيله، ليرفض الذهاب إلى الجولة التحضيرية للفريق الأول لكرة القدم بأمريكا، قبل أن يتراجع عن قراره، بعدما أقنعه وكيل أعماله بالسفر، ولكنه لا يُشارك بالمباريات.

وكان ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.