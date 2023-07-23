الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الكويت الكويتي بثلاثية مقابل هدفين في لقاء ودي مقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

ونجح بعدها فريق أزرق الرياض في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

هدف هلالي ثالث⚽️

الهلال 3 × 1 الكويت الكويتي#الهلال_الكويت_الكويتي | #SSC pic.twitter.com/cuR6TfRmLI — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 23, 2023