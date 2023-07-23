Icon

المدني الجزائري يحاول السيطرة على الحرائق بسبع ولايات Icon روبن نيفيز يسجل الهدف الرابع لـ الهلال Icon بنس: ترامب تهور في هجوم الكابيتول Icon أسماك القرش أقدم من الديناصورات بملايين السنين Icon فولهام يوافق على بيع ألكساندر ميتروفيتش لـ الهلال Icon البيئة: انتهاء مهلة السماح بتصريف المبيدات المتداولة بالأسواق Icon انطلاق 4 أقمار اصطناعية صينية إلى الفضاء Icon الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول Icon إقبال كبير من الزوار في موسم صيف الباحة Icon طريقة قياس الرطوبة في الجو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في مباراة ودية مقامة في الرياض

الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ مساءً
الهلال يتفوق على الكويت بثلاثية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، الشوط الأول من مباراة الكويت الكويتي بثلاثية مقابل هدفين في لقاء ودي مقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وتقدم الصربي سيرجي سافيتش بالهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الأولى ثم تعادل التونسي طه ياسين الخنيسي لفريق الكويت الكويتي في الدقيقة الخامسة.

قد يهمّك أيضاً
نصائح لتخفيف آلام التسنين لدى الأطفال

نصائح لتخفيف آلام التسنين لدى الأطفال

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق

ونجح بعدها فريق أزرق الرياض في إحراز الهدف الثاني عبر سالم الدوسري في الدقيقة التاسعة.

الهلال والكويت الكويتي

ثم أضاف البرازيلي ميشايل الهدف الثالث لـ أزرق الرياض ثم قلص فريق الكويت الفارق بإحرازه الهدف الثاني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير
العالم

تهديد بإغلاق موانئ النفط الليبية بسبب وزير

العالم
خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا
السعودية اليوم

خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد...

السعودية اليوم
البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية
العالم

البرهان يجدد رفضه رئاسة كينيا للجنة الرباعية

العالم
ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر
السعودية اليوم

ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف...

السعودية اليوم
الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال جايابورا
العالم

الرئيس الإندونيسي في مكان آمن بعد زلزال...

العالم
الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
السوق

الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف

السوق
فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!
الرياضة

فيفا يؤكد منع النصر من قيد اللاعبين!

الرياضة
عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين
العالم

عقار الإسكندرية المنهار انشطر نصفين

العالم