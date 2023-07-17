Icon

الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط Icon اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة Icon ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر Icon ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين Icon بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم Icon تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو Icon بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ Icon بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل Icon إنتر ميلان يحرم كوادرادو من الانتقال لـ النصر Icon نهاية مأساوية لـ 55 حوتًا تتبعوا أنثى إلى الشاطئ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد المطالبة برحيله

الهلال يحسم مصير ميشايل

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٥ مساءً
الهلال يحسم مصير ميشايل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقر نادي الهلال على حسم مصير اللاعب البرازيلي ميشايل، وذلك بعد المطالبة برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي حمود القحطاني المقرب من أزرق الرياض عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب البرازيلي سيغادر أزرق الرياض ومن المنتظر بأن تفتح الإدجارة باب العروض مع وكيل أعماله قريبًا”.

قد يهمّك أيضاً
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت

كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي

كوريا الشمالية: سنسقط أي طائرة تجسس أمريكية تخترق مجالنا الجوي

وقال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر”: إن مجموعة من الأندية البرازيلية دخلت في مفاوضات جادة مع أزرق الرياض للتعاقد مع البرازيلي ميشايل ديلجادو لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لم يحسم مصير اللاعب بعد سواء بالإبقاء عليه أو الاستغناء عنه.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

وطالبت جماهير الهلال في صباح أول أمس السبت، إدارة فهد بن نافل بالاستغناء عن كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ديلجادو؛ وذلك بسبب أدائهما المتراجع في ودية ولفسبرجر النمساوي التي أُقيمت الجمعة الماضية.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان “رحيل ميشايل وكاريلو مطلب”، وذلك بعد ودية ولفسبرجر التي فاز فيها أزرق الرياض بنتيجة 2/ 1.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت
العالم

حريق يلتهم 4 مركبات في الفروانية بالكويت

العالم
جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو
آخر الاخبار

جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو

آخر الاخبار
زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر من الضعف
غرائب

زيادة وفيات الأمهات الأمريكيات بعد الولادة لأكثر...

غرائب
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق البرية بالوثيقة الإلكترونية
السعودية اليوم

إلزام مزاولي نشاط نقل البضائع على الطرق...

السعودية اليوم
3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد
آخر الاخبار

3 اختيارات تحسم مستقبل هازارد

آخر الاخبار
الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة
آخر الاخبار

الجلاجل يقف على جاهزية المنشآت الصحية في...

آخر الاخبار
تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من 10 ريالات إلى 50 هللة
السوق

تجزئة القيمة الاسمية لسهم أنعام القابضة من...

السوق