الهلال يحسم مصير ميشايل

استقر نادي الهلال على حسم مصير اللاعب البرازيلي ميشايل، وذلك بعد المطالبة برحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي حمود القحطاني المقرب من أزرق الرياض عبر حسابه في “تويتر” : ” اللاعب البرازيلي سيغادر أزرق الرياض ومن المنتظر بأن تفتح الإدجارة باب العروض مع وكيل أعماله قريبًا”.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر”: إن مجموعة من الأندية البرازيلية دخلت في مفاوضات جادة مع أزرق الرياض للتعاقد مع البرازيلي ميشايل ديلجادو لكن المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لم يحسم مصير اللاعب بعد سواء بالإبقاء عليه أو الاستغناء عنه.

وطالبت جماهير الهلال في صباح أول أمس السبت، إدارة فهد بن نافل بالاستغناء عن كل من البيروفي أندري كاريلو والبرازيلي ديلجادو؛ وذلك بسبب أدائهما المتراجع في ودية ولفسبرجر النمساوي التي أُقيمت الجمعة الماضية.

ودشن جمهور أزرق الرياض وسمًا بعنوان “رحيل ميشايل وكاريلو مطلب”، وذلك بعد ودية ولفسبرجر التي فاز فيها أزرق الرياض بنتيجة 2/ 1.