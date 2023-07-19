الهلال يخسر ودية دينامو كييف بهدف

انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد دينامو كييف الأوكراني الودية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، بخسارة الزعيم بهدف نظيف.

خسارة الهلال ضد دينامو كييف

وبدأ خورخي جيسوس، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، أندريه كاريلو، سالم الدوسري، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.

وانطلقت مباراة الهلال ضد دينامو كييف بشكل سريع، ونجح الفريق الأوكراني في التقدم بعد مرور نصف ساعة، وضغط لاعبو الزعيم أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الأزرق بهدف.

واستمرت المحاولات مع بداية أحداث الشوط الثاني، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل جيد دفاعيًا وهجوميًا، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي المباراة الودية بفوز دينامو كييف بهدف دون رد.

الزعيم في معسكر النمسا

وتُعد ودية اليوم هي الأخيرة لكتيبة جيسوس في معسكر النمسا، حيث خاض 3 مواجهات، ونجح في الفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1.