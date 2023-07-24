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الهلال يخطط لمنح كيليان مبابي 200 مليون يورو سنويًا

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
الهلال يخطط لمنح كيليان مبابي 200 مليون يورو سنويًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية عن عرض نادي الهلال لضم النجم الفرنسي كيليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت الأزمة بين باريس سان جيرمان ومبابي، بدأت حينما أجرى اللاعب الفرنسي مقابلة صحافية، وأكد خلالها أن وجوده في الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لا يُساعده كثيرًا في إبراز أدائه، وشدد على أنه لا يقبل سوى بتحقيق الفوز.

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كما أكد على أن ما حققه سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا يُعد الحد الأقصى له، وشدد على أنه لا يُريد أن يكون في فريق يكتفي فقط بالمشاركة، فهو يسعى لحصد اللقب.

الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو قال عبر حسابه في ” إكس” الاسم الجديد لموقع تويتر: ” لا أحاديث بين مبابي والهلال حاليًا، الأحاديث كلها بين الهلال وباريس سان جيرمان، بجانب أن الهلال يخطط لمنح اللاعب الفرنسي راتبًا سنويًا يصل إلى 200 مليون يورو في الموسم”.

وأضاف رومانو: ” من الممكن أن يصل راتب اللاعب الفرنسي سنويًا مع الهلال إلى 700 مليون يورو في حال تمت إضافة الأرباح التجارية مع ترك 100% من حقوق الصورة للاعب كيليان”.

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