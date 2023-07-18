الهلال يراقب نيكولاس بيبي

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كشفت تقارير إعلامية أن الهلال مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب فريق آرسنال الإنجليزي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال موقع Football London الإنجليزي إن بيبي صاحب الـ 28 عامًا في طريقه لمغادرة آرسنال بسبب صعوبة حجز مكان له في التشكيل الأساسي لوصيف الدوري الإنجليزي موسم 2022/2023، حيث لعب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي نيس الفرنسي.
وأصبح اللاعب الإيفواري قريب من الانتقال لدوري روشن، حيث يرغب الهلال في ضمه لتدعيم الجانب الهجومي بحسب ما قاله الإعلامي طلال العتيبي.
ولعب بيبي مع نادي نيس حيث شارك في 28 مباراة، أحرز خلالها 8 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.
وكان بيبي انضم إلى آرسنال في عام 2019 قادمًا من نادي ليل الفرنسي.