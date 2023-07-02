الهلال يرحب برحيل 3 لاعبين

كشفت تقارير إعلامية عن أن الهلال أعطى الضوء الأخضر لـ 3 لاعبين للرحيل عن صفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي عساف الخليفي عبر حسابه في “تويتر”: “إدارة النادي تمنح الثلاثي عبدالرحمن العبيد وفواز الطريس وتركي المطيري الضوء الأخضر للنظر في العروض المقدمة لهم بالانتقال النهائي”.

جيسوس يعود من جديد لتدريب الهلال

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن أول طلب من مدرب الهلال الجديد، البرتغالي جورجي جيسوس إلى إدارة فهد بن نافل، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Marca الإسبانية: إن جيسوس طلب من إدارة الهلال التحرك والتعاقد مع لاعب بديل للكولومبي جوستافو كويلار الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن أزرق الرياض والانضمام لنادي الشباب.

وتشير تقارير تركية إلى أن جيسوس يريد ضم البرازيلي ويليان أراو دا سيلفا لاعب وسط فريق فنربخشة التركي كبديل للاعب كويلار.

وكان خورخي جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بأزرق الرياض قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.