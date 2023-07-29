الخارجية السودانية: تعنت قوات التمرد سبب تعثر مباحثات جدة نهاية التقديم على الوظائف التعليمية غدًا الهلال يرفض التعاقد مع يوسف النصيري توقعات باستمرار الأجواء الحارة على الأجزاء الشرقية من السعودية العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر الصلاة على تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود موسيماني عن تأخر مستحقاته لدى الأهلي: خذوا 1 % من راتب بنزيما بالفيديو.. إنقاذ ثور ضخم علقت رأسه داخل شجرة وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
كشفت تقارير إعلامية أن الهلال رفض فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي يوسف النصيري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر موقع ” إكس” إن إدارة الهلال رفضت فكرة التعاقد مع النصيري، حيث ترغب في ضم إما الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم فولهام الإنجليزي أو البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.
ويقدم النصيري صاحب الـ 26 عامًا مستوى مميز مع نادي إشبيلية في المواسم الأخيرة، حيث سجل في موسم 2022/2023 8 أهداف في الدوري الإسباني مع إشبيلية، كما سجل في كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي هدفين.
ويلعب النصيري مع نادي إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من فريق ليجانيس الإسباني، كما فاز مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي مرتين عامي 2019 و 2023.
جدير بالذكر أن فئات عريضة من جماهير نادي الهلال كانت طالبت إدارة فهد بن نافل بالتخلص من صالح الشهري والمهاجم المالي موسى ماريجا والتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل بدلًا منهما.