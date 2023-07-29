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الهلال يرفض التعاقد مع يوسف النصيري

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
الهلال يرفض التعاقد مع يوسف النصيري
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية أن الهلال رفض فكرة التعاقد مع اللاعب المغربي يوسف النصيري مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي إشبيلية الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الحساب الرسمي لـ قناة ” الكأس” القطرية عبر موقع ” إكس” إن إدارة الهلال رفضت فكرة التعاقد مع النصيري، حيث ترغب في ضم إما الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم فولهام الإنجليزي أو البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي.

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أرقام يوسف النصيري 

ويقدم النصيري صاحب الـ 26 عامًا مستوى مميز مع نادي إشبيلية في المواسم الأخيرة، حيث سجل في موسم 2022/2023 8 أهداف في الدوري الإسباني مع إشبيلية، كما سجل في كأس العالم 2022 مع المنتخب المغربي هدفين.

يوسف النصيري - إشبيلية الإسباني

ويلعب النصيري مع نادي إشبيلية منذ عام 2020 قادمًا من فريق ليجانيس الإسباني، كما فاز مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي مرتين عامي 2019 و 2023.

جدير بالذكر أن فئات عريضة من جماهير نادي الهلال كانت طالبت إدارة فهد بن نافل بالتخلص من صالح الشهري والمهاجم المالي موسى ماريجا والتعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل بدلًا منهما.

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