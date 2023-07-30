الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد السد

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تألقه أمام السد القطري، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد السد القطري في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان في أبها.

وقبل مباراة اليوم، تملك جميع فرق المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، السد القطري، الوداد المغربي، الزعيم وأهلي طرابلس الليبي نقطة واحدة، ما يشعل المنافسة بينهم؛ لحصد الثلاث نقاط.

تفوق الهلال ضد السد

وتُعد مباراة الهلال ضد السد اليوم هي الأولى بينهما ضمن منافسات البطولة العربية، إلا أنهما سبق وتواجها 14 مرة في البطولات الآسيوية، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث حقق 8 انتصارات، وخسر 3 مرات وتعادل مثلهم.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز على الصعيد الهجومي أمام السد القطري في البطولات الآسيوية، حيث نجحوا في تسجيل 24 هدفًا، فيما اهتزت شباك الزعيم 13 مرة.

التشكيل المتوقع

ويتوقع أن يبدأ الزعيم مباراة الهلال ضد السد بالتشكيل التالي؛ عبد الله المعيوف، ناصر الدوسري، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد، روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ السد القطري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ سعد الشيب، خوخي بوعلام، طارق سلمان، بيدرو ميجيل، علي أسد، مصعب خضر، أحمد سيار، ماتيوس أوريبي، أكرم عفيف، بغداد بونجاح وحسن الهيدوس.