الهلال يصدم الاتحاد بشأن محمد كنو

كشفت تقارير إعلامية رد نادي الهلال حول إمكانية انتقال اللاعب محمد كنو إلى نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي يونيو الماضي، ذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الكأس” القطرية عبر “تويتر” أن المشاورات مستمرة بين الناديين من أجل بحث إمكانية انتقال محمد كنو لـ الاتحاد مقابل انتقال عبدالرحمن العبود إلى صفوف الهلال بالميركاتو الصيفي الحالي.

الإبقاء على محمد كنو

وقال الإعلامي الرياضي هتان النجار: إن الهلال رفض فكرة التفريط في كنو، حيث ترغب إدارة فهد بن نافل الإبقاء على اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الهلال كان حُرم من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات وذلك بسبب قضية كنو الشهيرة مع نادي النصر والتي بدأت في يناير من عام 2022، حيث وقع اللاعب لـ النصر والهلال في آن واحد وقتها.