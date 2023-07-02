الهلال يطير إلى النمسا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الأحد، إلى النمسا، تمهيدًا لبدء المعسكر الخارجي، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

الهلال يُغادر

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى النمسا، في غياب النجم ياسر الشهراني، وذلك بسبب ظروف والده الصحية.

وكان الهلال قد أعلن بالأمس عن قائمة معسكر النمسا، وجاءت كالتالي؛ عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، ياسر الشهراني، سالم الدوسري، محمد البريك، ناصر الدوسري، محمد العويس، عبدالإله المالكي، محمد كنو ومتعب المفرج.

وضمت أيضًا؛ محمد جحفلي، خليفة الدوسري، علي آل بليهي، صالح الشهري، عبدالله الحمدان، حبيب الوطيان، سعود عبدالحميد، مصعب الجوير، حمد اليامي، عبدالله رديف، أحمد آل جبيع، سعد الناصر، محمد القحطاني، محمد الخيبري، معاذ فقيهي، موسى ماريغا، أندريه كاريلو وميشيل ديلغادو.

خورخي جيسوس يعود

وفي السياق ذاته، حسمت الإدارة ملف المدير الفني بشكل رسمي قبل ساعات من انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في النمسا، وأعلنت عن تعاقدها مع البرتغالي خورخي جيسوس، ليقود الزعيم في الموسم الجديد.

وكان خورخي جيسوس صاحب الـ68 عامًا، قد رحل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قبل 4 سنوات، وتحديدًا منذ إقالته يوم 31 يناير عام 2019، وتولى بعد ذلك تدريب فلامنجو البرازيلي وفنربخشة التركي.