الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها الجادة، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض الهلال لمبابي

وأكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن هناك وفدًا من نادي الهلال سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع؛ في محاولة لإتمام صفقة مهاجم سان جيرمان.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن الهلال يرغب في ضم مبابي بمقابل مالي ضخم لمدة موسم رياضي واحد، حيث يُجهز عرضًا براتب سنوي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

ولفت إلى أن عرض نادي الهلال يشمل إغراء مبابي بعقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصور بمقابل مالي يصل إلى 700 مليون يورو، ليكون قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه في الموسم 900 مليون يورو.

وتؤكد التقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، تشعر أن المهاجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانضمام إلى صفوفه.

الاستبعاد من المعسكر

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وتضغط إدارة باريس سان جيرمان على المهاجم الفرنسي، من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي؛ والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بجانب تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.