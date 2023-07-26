Icon

سر انتشار السرطانات المبكرة في البلدان ذات الدخل المرتفع Icon وظائف شاغرة لدى طيران ناس Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف Icon شباب ينقذون حاشيًا علق في حفرة بأحد الطرقات في السعودية Icon احتراق سفينة على متنها 3 آلاف سيارة في طريقها لمصر Icon فالكاو مطلوب في دوري روشن Icon صفقة تبادلية تُقرب حسان تمبكتي من الاتحاد Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن عن وظائف شاغرة Icon الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم Icon جوردان هندرسون يوقع للاتفاق لـ3 سنوات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
للانتقال إلى صفوفه هذا الصيف

الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
الهلال يعرض على مبابي 900 مليون يورو في موسم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تواصل إدارة نادي الهلال محاولاتها الجادة، للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عرض الهلال لمبابي

وأكد الخبير في انتقالات اللاعبين بأوروبا، فابريزيو رومانو، أن هناك وفدًا من نادي الهلال سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع؛ في محاولة لإتمام صفقة مهاجم سان جيرمان.

قد يهمّك أيضاً
الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

الشركة السعودية للصناعات العسكرية تعلن عن وظائف شاغرة

عصابة مسلحة تقتل 34 شخصًا بنيجيريا

عصابة مسلحة تقتل 34 شخصًا بنيجيريا

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، إلى أن الهلال يرغب في ضم مبابي بمقابل مالي ضخم لمدة موسم رياضي واحد، حيث يُجهز عرضًا براتب سنوي تبلغ قيمته 200 مليون يورو.

كيليان مبابي
المهاجم الفرنسي – المصدر eurosport

ولفت إلى أن عرض نادي الهلال يشمل إغراء مبابي بعقود إعلانية وتجارية، واستغلال حقوق الصور بمقابل مالي يصل إلى 700 مليون يورو، ليكون قيمة المبلغ الذي سيحصل عليه في الموسم 900 مليون يورو.

وتؤكد التقارير أن إدارة نادي باريس سان جيرمان، تشعر أن المهاجم الفرنسي اتفق مع ريال مدريد الإسباني على الانضمام إلى صفوفه.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
المهاجم الفرنسي – المصدر forbes

الاستبعاد من المعسكر

وكان باريس سان جيرمان قد اتخذ قرارًا مفاجئًا ضد كيليان مبابي، حيث قرر استبعاده من قائمة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، لخوض الجولة التحضيرية، استعدادًا لانطلاق الموسم المقبل.

وتضغط إدارة باريس سان جيرمان على المهاجم الفرنسي، من أجل الموافقة على الرحيل في الميركاتو الصيفي الحالي؛ والتخلي عن مكافأة الولاء للموسم الجديد، بجانب تهديده بالبقاء في المدرجات لمدة عام.

كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان
المهاجم الفرنسي – المصدر rmcsport

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى
العالم

بيونج يانج تطلق صاروخاً باليستيًّا بعيد المدى

العالم
ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول 18 ساعة
تكنولوجيا

ثريدز يجتذب 30 مليون مشترك في أول...

تكنولوجيا
تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن
حساب المواطن

تأثير كفالة العمال على دعم حساب المواطن

حساب المواطن
ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب السعودية وقادتها
السعودية اليوم

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يتغنون بحب...

السعودية اليوم
استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس
العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران قوات إسرائيلية في نابلس

العالم
رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة باريس سان جيرمان
الرياضة

رونالدو يحقق أمنية طفل ياباني قبل مواجهة...

الرياضة
المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في الحج
أخبار رئيسية

المديرية العامة للجوازات تحصد جائزة التميز في...

أخبار رئيسية
لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف
العالم

لحظة تعرض أكبر فنادق الخرطوم للقصف

العالم