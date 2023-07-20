الهلال يعود للرياض بعد ختام معسكر النمسا

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2023\ 2024.

الهلال يصل الرياض

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من عودة الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “وصلنا للرياض يا زعماء”، موضحًا أن العودة للتدريبات الجماعية ستكون، مساء يوم السبت المقبل.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل بداية الموسم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.

مواجهة الكويت الكويتي

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الكويت الكويتي وديًا، في آخر استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.