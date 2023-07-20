Icon

توعية فكرية لمنسوبي البحوث العلمية والإفتاء بشأن دور الفتوى Icon معلومات عن كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023 Icon اشتباكات بالأحياء وقصف يستهدف الدعم السريع بأم درمان Icon ضبط 1830 مركبة مخالفة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon رسالة غامضة من حمدالله تُبقيه في الاتحاد رغم الصفقة الجديدة Icon ضبط 81 مخالفة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله Icon إعصار يدمر أكبر مصانع فايزر للأدوية بأمريكا Icon وزير الطاقة: القمة الخليجية الآسيوية ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون والتكامل Icon 13 مليون دولار تعويضًا لمتظاهري حياة السود مهمة Icon الوجهة المقبلة لـ عمر السومة بعد رحيله عن الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

الهلال يعود للرياض بعد ختام معسكر النمسا

الخميس ٢٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
الهلال يعود للرياض بعد ختام معسكر النمسا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى العاصمة الرياض، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2023\ 2024.

الهلال يصل الرياض

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع “تويتر”، صورًا من عودة الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “وصلنا للرياض يا زعماء”، موضحًا أن العودة للتدريبات الجماعية ستكون، مساء يوم السبت المقبل.

قد يهمّك أيضاً
مسؤول بالحكومة البريطانية: نحتاج للسعوديين أكثر مما يحتاجوننا

مسؤول بالحكومة البريطانية: نحتاج للسعوديين أكثر مما يحتاجوننا

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة

4 نصائح لحفظ حقوق المعتمرين القادمين إلى مكة

الهلال
جانب من وصول الفريق – المصدر @Alhilal_FC

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس معسكرًا في النمسا، ولعب خلاله 4 مباريات ودية، وظهر بشكل مميز فنيًا وبدنيًا، الأمر الذي طمأن الجماهير قبل بداية الموسم.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم ودياته في معسكر النمسا، بالفوز على فيلدين النمساوي بستة أهداف دون رد، وتجاوز جوريكا السلوفيني بثنائية نظيفة، وتغلب على ولفسبرغر بنتيجة 2\1، قبل أن يخسر ضد دينامو كييف الأوكراني بهدف.

الهلال ضد دينامو كييف
جانب من مباراة دينامو كييف – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة الكويت الكويتي

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الكويت الكويتي وديًا، في آخر استعداداته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ الذي سيبدأه بالمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس ساكنيه في إيطاليا
العالم

انهيار مبنى من 3 طوابق على رؤوس...

العالم
ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس
آخر الاخبار

ميسي ينصح مبابي بالرحيل عن باريس

آخر الاخبار
6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية
السعودية اليوم

6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر منصة أبشر
السعودية اليوم

آلية حجز مواعيد تعليم القيادة بالمجان عبر...

السعودية اليوم
منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات تتحرك
العالم

منزل إعلامي مصري شهير يتعرض للسرقة والسلطات...

العالم
15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة السلع الانتقائية عن مايو ويونيو
السعودية اليوم

15 يوليو آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة...

السعودية اليوم
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس
الرياضة

رابيو يُفضل البقاء مع يوفنتوس

الرياضة