الهلال يفكر في التخلي عن جانج هيون سو

يبحث نادي الهلال عن التخلص من اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة قنوات “الكأس” القطرية أن أزرق الرياض يريد التخلص من المدافع الكوري لحاجته لوقت طويل من أجل الجاهزية، مما جعل النادي يبحث عن فسخ العقد لضم صفقة مكانه.

ويُعاني المدافع الكوري الجنوبي، من الإصابة بورم حميد في الغدد الليمفاوية.

مدة علاج جانج هيون سو

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” مطلع يونيو الجاري أن اللاعب الكوري الجنوبي سيخضع لبرنامج علاجي يتراوح من 3 إلى 4 أشهر.

يذكر أن اللاعب الكوري انضم إلى الهلال في عام 2019 قادمًا من نادي طوكيو إف سي الياباني.